القصرين: وفاة عاملين في بئر عميقة بسبيبة لدى قيامهما بتركيب مضخّة

Samedi 14 Decembre 2019
وات - لقي، اليوم السبت، عاملان مصرعهما، على إثر سقوطهما في بئر عميقة على ملك خاص بمنطقة البراهمية بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، عندما كانا بصدد تركيب مضخّة بها، وذلك وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنيّة لـ(وات).
وذكر المصدر ذاته، أن أعوان الحماية المدنية تحولوا رفقة وحدات الحرس الوطني، من أجل التدخل لإنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرا الى أنه تم تحويل الجثتين بعد انتشالهما الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضهما على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة.
يذكر أن عمق البئر التي لقيا بها العاملين الاثنين حتفهما (45 و57 سنة)، تبلغ حوالي 60 مترا.
وذكر المصدر ذاته، أن أعوان الحماية المدنية تحولوا رفقة وحدات الحرس الوطني، من أجل التدخل لإنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرا الى أنه تم تحويل الجثتين بعد انتشالهما الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضهما على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة.
يذكر أن عمق البئر التي لقيا بها العاملين الاثنين حتفهما (45 و57 سنة)، تبلغ حوالي 60 مترا.
En continu
- Hier 21:03 جندوبة: إعادة فتح المتحف الأثري بشمتو
- Hier 16:55 راشد الغنوشي يستقبل وفدا عن لجنة البندقية
- Hier 16:46 موزاييك: قيس سعيد يتوجّه بخطاب إلى الشعب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:24
|05:51
|
19°
|18°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|18°-14
|20°-12
|23°-12
|20°-15
|19°-13
Follow @babnet_Tunisie
(118 945) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 100) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 246) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 69 974) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 68 869) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 725) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 721) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 640) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 058) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 315) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 202) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 46 015) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 115) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 439) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 574) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 568) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 051) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 879) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 963) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 926) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:bensa94 (France )
Sur:الدوحة..وزير الدفاع التركي يبحث مع السرّاج مذكرتي التفاهم التركية الليبية