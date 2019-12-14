القصرين: وفاة عاملين في بئر عميقة بسبيبة لدى قيامهما بتركيب مضخّة

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- لقي، اليوم السبت، عاملان مصرعهما، على إثر سقوطهما في بئر عميقة على ملك خاص بمنطقة البراهمية بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، عندما كانا بصدد تركيب مضخّة بها، وذلك وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنيّة لـ(وات).وذكر المصدر ذاته، أن أعوان الحماية المدنية تحولوا رفقة وحدات الحرس الوطني، من أجل التدخل لإنقاذهما إلا أنهما فارقا الحياة، مشيرا الى أنه تم تحويل الجثتين بعد انتشالهما الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضهما على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة.يذكر أن عمق البئر التي لقيا بها العاملين الاثنين حتفهما (45 و57 سنة)، تبلغ حوالي 60 مترا.