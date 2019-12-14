توزر: المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب في دورته 23 يهتم بمسألة دور الصيدلي في الإحاطة الصحية بكبار السن وبموضوع المخدرات

Samedi 14 Decembre 2019
وات - يهتم المجلس الجهوي الثالث والعشرين للصيادلة بالجنوب المنعقد كامل يوم السبت في مدينة توزر بمجموعة من المواضيع ذات الصلة بدور الصيدلي في الإحاطة الصحية لكبار السن إضافة الى الاهتمام بموضوع المخدرات في تونس باعتباره الموضوع الرّاهن وفق ما بيّنه حسين التليلي رئيس المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بالجنوب.
وأضاف في تصريح لصحفية (وات) أن عددا كبيرا من الصيادلة سواء الصيادلة في القطاع العام أو الخاص أو الصيادلة الصناعيين من كامل الولايات يحضرون أشغال المجلس وذلك لمناقشة هيكلة المجلس الوطني واقتراح إضافة مجالس جهوية أخرى الى جانب حضور مخابر لصنع الادوية التي قامت بعرض منتوجها من الادوية أو مواد التجميل وغيرها.
وتمثّل الأيام الصيدلانية فرصة للتكوين المستمر لأهل القطاع نظرا لدورهم المباشر في التثقيف الصحي للمواطن حيث تقدم للغرض مجموعة من المداخلات العلمية يقدّمها أستاذة جامعيون في كلية الصيدلة في المنستير تهتم بدور الصيدلي في الإحاطة الصحية بكبار السن وتتطرق المداخلة الثانية إلى مرض الرّعاش " باركنسون" وهو أحد الأمراض العصبيّة الذي يصيب كبار السن ويؤدّي الى حالة من الرعاش الدائم وذلك بالتعريف بالمرض وطرق علاجه، حسب نفس المصدر.
وتهتم المداخلة الثالثة بالمخدرات في تونس بالنظر الى تفشي استهلاك المخدرات في تونس بتناول الظاهرة ووسائل علاجها ودور المخابر في ذلك الى جانب التعريف بآخر الادوية المخصصة للبشرة والوجه هذا الى جانب الاهتمام بمسالك توزيع الادوية في تونس بغاية تأمين توزيع الادوية وحمايتها من التهريب.
كما يخصص المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب في ختام أشغاله حيّزا لمناقشة هيكلة وتنظيم المجلس الوطني واقتراح احداث مجالس جهوية أخرى الى جانب المجالس الجهوية الستة الموجودة حاليا وكذلك مناقشة تقسيم المجلس الوطني الى ثلاثة أقسام هي قسم الصيادلة الخواص وقسم الصيادلة الاستشفائيين وقسم للصيادلة الصناعيين.
وأضاف في تصريح لصحفية (وات) أن عددا كبيرا من الصيادلة سواء الصيادلة في القطاع العام أو الخاص أو الصيادلة الصناعيين من كامل الولايات يحضرون أشغال المجلس وذلك لمناقشة هيكلة المجلس الوطني واقتراح إضافة مجالس جهوية أخرى الى جانب حضور مخابر لصنع الادوية التي قامت بعرض منتوجها من الادوية أو مواد التجميل وغيرها.
وتمثّل الأيام الصيدلانية فرصة للتكوين المستمر لأهل القطاع نظرا لدورهم المباشر في التثقيف الصحي للمواطن حيث تقدم للغرض مجموعة من المداخلات العلمية يقدّمها أستاذة جامعيون في كلية الصيدلة في المنستير تهتم بدور الصيدلي في الإحاطة الصحية بكبار السن وتتطرق المداخلة الثانية إلى مرض الرّعاش " باركنسون" وهو أحد الأمراض العصبيّة الذي يصيب كبار السن ويؤدّي الى حالة من الرعاش الدائم وذلك بالتعريف بالمرض وطرق علاجه، حسب نفس المصدر.
وتهتم المداخلة الثالثة بالمخدرات في تونس بالنظر الى تفشي استهلاك المخدرات في تونس بتناول الظاهرة ووسائل علاجها ودور المخابر في ذلك الى جانب التعريف بآخر الادوية المخصصة للبشرة والوجه هذا الى جانب الاهتمام بمسالك توزيع الادوية في تونس بغاية تأمين توزيع الادوية وحمايتها من التهريب.
كما يخصص المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب في ختام أشغاله حيّزا لمناقشة هيكلة وتنظيم المجلس الوطني واقتراح احداث مجالس جهوية أخرى الى جانب المجالس الجهوية الستة الموجودة حاليا وكذلك مناقشة تقسيم المجلس الوطني الى ثلاثة أقسام هي قسم الصيادلة الخواص وقسم الصيادلة الاستشفائيين وقسم للصيادلة الصناعيين.
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Par:kerker (France )
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