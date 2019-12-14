النادي الصفاقسي يعقد جلسته العامة العادية التقييمية يوم 17 جانفي القادم

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- اعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي امس الجمعة ان الجلسة العامة العادية التقييمية للفريق للموسم الرياضي 2018/2019 ستنعقد يوم الجمعة 17 جانفي 2020 انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال بمركب الفريق الكائن بطريق الميناء الجديد بصفاقس .وكان النادي الصفاقسي عقد جلسته العامة العادية التقييمية للموسم 2016-2017 في سبتمبر 2017 .