وزارة الفلاحة: عدد المستثمرين من صغار الفلاحين ارتفع الى 12 الف مستثمر مع موفي نوفمبر 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - كشفت وزارة الفلاحة ، عن ارتفاع عدد المستثمرين من صغار الفلاحين ، الى 12 ألف مستثمر الى موفى شهر نوفمبر 2019 ، مقابل 11 الف و 785 مستثمر خلال نفس الفترة من سنة 2018 مشكلا زيادة بنسبة 4 بالمائة.
وأضافت الوزارة ، في بيانات نشرتها الخميس، ان عدد المستثمرات في القطاع الفلاحي ، ارتفع عقب دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق، منذ غرة أفريل 2017 وإقرار أوامره التطبيقية، بنسبة 7،5 بالمائة .
ووجه المستثمرون 48 بالمائة من استثمارات ، الى غاية موفي شهر نوفمبر 2019، الى نشاط الري الفلاحي (زهاء 42 مليون دينار) في حين استفاد قطاع شراء والمعدات الفلاحية من 19مليون دينار ونشاط تربية الماشية من 8 ملايين دينار وقطاع غراسة الأشجار بنحو 7،2 مليون دينار .
وبلغ عدد المنتفعين من المنح التي يقدمها ، الصندوق الخاص للتنمية الفلاحة والصيد البحري، الى غاية موفى نوفمبر 2019، زهاء 11 الف 785 منتفع منهم 7.5 بالمائة من جنس الإناث.
وشكل المستثمرون في قطاع الري الفلاحي والاقتصاد في مياه الري وحفر الآبار 50 بالمائة من العدد الجملي للمستثمرين (5950 مستثمر) في حين استثمر حوالي 12 بالمائة من الفلاحين في قطاع الأشجار المثمرة وخاصة في تنمية غراسة الزياتين (1443 مستثمر).
وأضافت الوزارة ، في بيانات نشرتها الخميس، ان عدد المستثمرات في القطاع الفلاحي ، ارتفع عقب دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق، منذ غرة أفريل 2017 وإقرار أوامره التطبيقية، بنسبة 7،5 بالمائة .
ووجه المستثمرون 48 بالمائة من استثمارات ، الى غاية موفي شهر نوفمبر 2019، الى نشاط الري الفلاحي (زهاء 42 مليون دينار) في حين استفاد قطاع شراء والمعدات الفلاحية من 19مليون دينار ونشاط تربية الماشية من 8 ملايين دينار وقطاع غراسة الأشجار بنحو 7،2 مليون دينار .
وبلغ عدد المنتفعين من المنح التي يقدمها ، الصندوق الخاص للتنمية الفلاحة والصيد البحري، الى غاية موفى نوفمبر 2019، زهاء 11 الف 785 منتفع منهم 7.5 بالمائة من جنس الإناث.
وشكل المستثمرون في قطاع الري الفلاحي والاقتصاد في مياه الري وحفر الآبار 50 بالمائة من العدد الجملي للمستثمرين (5950 مستثمر) في حين استثمر حوالي 12 بالمائة من الفلاحين في قطاع الأشجار المثمرة وخاصة في تنمية غراسة الزياتين (1443 مستثمر).
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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