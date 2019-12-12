الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد:
المجموعة الاولى
السبت 14 ديسمبر:
في صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي (الصادق السالمي)
في ملعب الرقبي بمساكن - س 14 هلال مساكن - جمعية اريانة (امير العيادي)
في رادس - س 14 النجم الرادسي - مستقبل قابس (فرج عبد اللاوي)
الاحد 15 ديسمبر
في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)
في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله) في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي) المجموعة الثانية السبت 14 ديسمبر في جربة ميدون - س 14 امل جربة - جندوبة الرياضية (ايمن النصري)
في قابس - س 14 الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل (جلال السحباني)
في الرجيش - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين (مراد الجربي)
في حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - جمعية جربة (مختار دبوس )
في منزل بوزلفة - س 14 نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة (نصر الله الجوادي)
في المرسى - س 14 مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي (محمد شعبان)
المجموعة الاولى
السبت 14 ديسمبر:
في صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي (الصادق السالمي)
في ملعب الرقبي بمساكن - س 14 هلال مساكن - جمعية اريانة (امير العيادي)
في رادس - س 14 النجم الرادسي - مستقبل قابس (فرج عبد اللاوي)
الاحد 15 ديسمبر
في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)
في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله) في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي) المجموعة الثانية السبت 14 ديسمبر في جربة ميدون - س 14 امل جربة - جندوبة الرياضية (ايمن النصري)
في قابس - س 14 الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل (جلال السحباني)
في الرجيش - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين (مراد الجربي)
في حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - جمعية جربة (مختار دبوس )
في منزل بوزلفة - س 14 نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة (نصر الله الجوادي)
في المرسى - س 14 مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي (محمد شعبان)
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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