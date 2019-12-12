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الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد:

المجموعة الاولى


السبت 14 ديسمبر:

في صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي (الصادق السالمي)

في ملعب الرقبي بمساكن - س 14 هلال مساكن - جمعية اريانة (امير العيادي)

في رادس - س 14 النجم الرادسي - مستقبل قابس (فرج عبد اللاوي)

الاحد 15 ديسمبر

في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)

في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله) في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي) المجموعة الثانية السبت 14 ديسمبر في جربة ميدون - س 14 امل جربة - جندوبة الرياضية (ايمن النصري)

في قابس - س 14 الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل (جلال السحباني)

في الرجيش - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين (مراد الجربي)

في حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - جمعية جربة (مختار دبوس )

في منزل بوزلفة - س 14 نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة (نصر الله الجوادي)

في المرسى - س 14 مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي (محمد شعبان)

  
  
     
  

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