الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي السبت والاحد:في صفاقس 2 مارس - س 14 سكك الحديد الصفاقسي - الاولمبي الباجي (الصادق السالمي)في ملعب الرقبي بمساكن - س 14 هلال مساكن - جمعية اريانة (امير العيادي)في رادس - س 14 النجم الرادسي - مستقبل قابس (فرج عبد اللاوي)في جرجيس -س 14 الترجي الجرجيسي - مستقبل السبيخة (حمزة جعيد)في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس ( اسامة رزق الله) في منزل بورقيبة - س 14 ملعب منزل ورقيبة - اولمبيك مدنين (مجدي بلحاج علي) المجموعة الثانية السبت 14 ديسمبر في جربة ميدون - س 14 امل جربة - جندوبة الرياضية (ايمن النصري)في قابس - س 14 الملعب القابسي - مستقبل وادي الليل (جلال السحباني)في الرجيش - س 14 مستقبل الرجيش - مستقبل القصرين (مراد الجربي)في حمام سوسة - س 14 امل حمام سوسة - جمعية جربة (مختار دبوس )في منزل بوزلفة - س 14 نادي منزل بوزلفة - قوافل قفصة (نصر الله الجوادي)في المرسى - س 14 مستقبل المرسى - الملعب الصفاقسي (محمد شعبان)