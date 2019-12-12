ورشة اقليمية بتونس حول ''احصائيات النفايات الالكترونية في المنطقة العربية'' من 16 الى 18 ديسمبر 2019

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- "احصائيات النفايات الالكترونية في المنطقة العربية"، هو محور ورشة العمل الاقليمية التي تحتضنها تونس من 16 الى 18 ديسمبر 2019 ببادرة من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة و"الاسكوا".وتناقش هذه الورشة، التي تشهد مشاركة خبراء وممثلين عن دول المنطقة العربية والافريقية، مسائل تتعلق بمراقبة النفايات الالكترونية في المنطقة العربية، وذلك كجزء من تنفيذ من أهداف المبادرة الاقليمية العربية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن "البيئة وتغير المناخ في حالات الطوارئ"، التي تهدف الى مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدرتها على جمع البيانات والاحصائيات ووضع استراتيجيات وآليات للوقاية من النفايات الالكترونية والتصرف فيها بشكل سليم.وتعرّف النفايات الإلكترونية، وفق برنامج الامم المتحدة للبيئة، على أنّها ما تبقى من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاستريو الشخصية ومصابيح "الفلورسنت" والمصابيح المتوهجة، وكذلك الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل أجهزة التلفاز والثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء وغير ذلك... وهي تعد من اهم التحديات البيئية في القرن الحادي والعشرين.ويفيد البرنامج الاممي للبيئة أنّ إدارة النفايات الالكترونية، أصبحت، تمثّل تحديا رئيسيا يواجه العديد من البلدان، بسبب نقص الوعي والتشريعات البيئية والموارد المالية المحدودة.ويُعد الإغراق والحرق والردم المكشوف، من الطرق الاكثر استخداما مع ما يرافقها من آثار خطيرة محتملة على صحة الإنسان والبيئة.وتساهم المعادن الثقيلة والمواد الخطرة الأخرى الموجودة في الالكترونيات في تلوث المائدة المائية الجوفية علاوة على وجود مخاطر بيئية وصحية عامة أخرى.وتحتوي أجهزة الكمبيوتر على معادن ثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق ومثبطات اللهب المبرومة و"البولي فينيل كلوريد" وأحيانًا مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.يذكر ان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، سينظم نحو 9 دورات تكوينية اقليمية في سنة 2020 في عديد المجالات على غرار التصرف في الطاقة والتصميم الايكولوجي في مجال الاتصالات.وسبق لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بصفته عضوا في اللجنة التسييرية لشبكة مراكز التميز العربية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، ان نظم خلال سنة 2019، دورتين تكوينيتين حول "نظام التصرف البيئي وفقا لمنظومة "ايزو 14001: 2015" و"تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية في الادارة البيئية وحماية الموارد".