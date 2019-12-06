مجدي تراوي: ''الانتصار على شبيبة القبائل في رادس مهم جدا لمعنويات الفريق قبل مونديال الاندية''

Vendredi 06 Decembre 2019



وات

- شدد مجدي التراوي المدرب المساعد للترجي الرياضي التونسي أن مواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري في ملعب رادس مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم "لن تكون يسيرة " .واوضح التراوي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس الخميس "ندرك جيدا صعوبة المهمة أمام الفريق الجزائري الذي حقق فوزا هاما في الجولة الأولى على فيتا كلوب ويسعى بقوة لضمان تأهله من دور المجموعات لأول مرة منذ سنوات ".واضاف المدرب المساعد للترجي " توخي الحذر واجب في مباراة رادس حتى نتوفق في تحقيق انتصارنا الثاني بعد الفوز الذي حققناه أمام الرجاء البيضاوي في المغرب في الجولة الأولى" مؤكدا " لقد اظهر فريق شبيبة القبائل أمام فيتا كلوب قوته وصلابته وبلوغه دور المجموعات يؤكد أن لديه رصيد هام من الخبرة في المسابقة الأفريقية وتقديري أنه قادر على المنافسة على اللقب ".وقال التراوي " نسعى بالتاكيد للوصول للنقطة 6 في رصيدنا حتى نحقق خطوة مهمة في المسابقة القارية تهيئ لنا الأجواء المثالية للإعداد لمباراة الهلال السعودي ضمن كأس العالم للأندية في قطر " مشددا بالمناسبة على جاهزية كافة اللاعبين للمباراة باستثناء خليل شمام الذي يسير تدريجيا نحو التعافي التام .ومن جهته افاد هوبير فيلود مدرب شبيبة القبائل أن بلوغ فريق شبيبة القبائل دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد سنوات عديدة من الغياب "يعد في حد ذاته إنجازا مهما" مضيفا " سنواجه بطل أفريقيا الذي ستكون له أفضلية الميدان والجمهور لكن رغم ذلك فإننا سنبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية ندعم بها البداية الموفقة بعد الفوز الذي حققناه على فيتا كلوب". وتابع " مهتنا في ملعب رادس ستكون صعبة في الجولة الثانية من دور المجموعات لذلك لا يمكن القول إننا سننتصر أو الحديث عن هزم الترجي الرياضي فوق ميدانه .لكن سنحرص على أن نخرج من المواجهة بنتيجة إيجابية تدعم حظوظنا في السباق القاري ".وختم فيلود " كل اللاعبين في صحة جيدة ويمكنني التعويل عليهم وامل ان يلعب الجميع على حقيقة إمكانياته حتى نخرج بنتيجة إيجابية امام بطا افريقيا " .ويلتقي الترجي مساء اليوم الجمعة فريق شبيبة القبايل الجزائري في مباراة الجولة الثانية لحساب دوري ابطال افريقيا لكرة القدم ضمن المجموعة 4 .ويشار الى ان الترجي منح جماهير الفريق الضيف التذاكر مجانا على ان تتم المعاملة بالمثل في لقاء الاياب في تزي وزو حسب ما ذكر فريق شبيبة القبائل على صفحته الرسمية على فايسبوك .وكانت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) عينت ثلاثي تحكيم سينغالي لإدارة مباراة اليوم الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا .ويتركب طاقم التحكيم من الحكم ماغات ندايي والمساعدين الحاج سامبا وبنغورا نوها .وفاز الترجي الرياضي في الجولة الافتتاحية على الرجاء البيضاوي 2-0 بينما تغلب فريق شبيبة القبائل على فيتا كلوب الكونغولي 1-0.وتجمع المباراة الاخرى المبرمجة غدا السبت بين نادي فيتا كلوب والرجاء البيضاوي.