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سوسة: المدرسة الوطنية للمهندسين تحتضن منتدى التقارب بين المدرسة ومحيطها الاقتصادي في دورته التاسعة

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - احتضنت المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة كامل اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة من "منتدى التقارب بين هذه المدرسة ومحيطها الاقتصادي لسنة 2019" تحت شعار "تفوق الإنسانية".
وأوضح مدير المدرسة عارف المدب ان هذا المنتدى يهدف الى مزيد التعريف بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة لدى المؤسسات الصناعية ودعم تشغيلية خريجيها، وذلك من خلال ابراز الامكانيات التي توفرها في مجال التكوين والبحث العلمي.

كما يهدف هذا المنتدى، وفق ذات المصدر، الى توطيد العلاقات واقامة شراكة مع المؤسسات الجامعية بالخارج باستضافة ثلة من الباحثين المختصين الذين تولوا التعريف بالعديد من النظريات العلمية الجديدة التي من شانها المساهمة في تحسين جودة تكوين الطلبة المهندسين وإدراجهم في الحياة المهنية والرقي بمستوى المهندس في تونس وكانت ورشات العمل والموائد المستديرة التي جمعت اطار التدريس بهذه المدرسة والتلاميذ المهندسين من جهة والصناعيين من جهة أخرى، مناسبة لعرض معارف المدرسين وتبادل الآراء، وكذلك إيجاد حلول لبعض الصعوبات التقنية التي تعترض طرق العمل بالمؤسسات الصناعية.

ومكن هذا المنتدى الذي شهد مشاركة عدد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة، من خلق علاقات تواصل بين هذه المؤسسات والتلاميذ المهندسين.
وتميز المنتدى وللمرة الثانية، بالمسابقة التي وضعت تحت عنوان "الابتكار من أجل المجتمع" مما ساهم في منح الفرصة للطلبة لتقديم أفكارهم التي تتناول كيفية استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع وحل مشاكله في قطاع الصحة والتعليم والمحيط.
يشار الى ان سفير اليابان بتونس قد حضر المنتدى، وذكر بفرض التعاون بين الجامعات التونسية ونظيرتها اليابانية لاسيما مع جامعة "تسوكوبا"TSUKUBA.

  
  
     
  
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