عبد اللطيف المكي: الملف الحكومي ابرز نقطة ضمن جدول اعمال مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الاحد

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم الأحد، إن الملف الحكومي يمثل النقطة الابرز التي ادرجت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد في مقرها بمونبليزير بالعاصمة.
وافاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه يتم حاليا تقديم تقرير مفصل حول المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وبرنامج عمل الحكومة والذي ستتم مناقشته لاحقا من قبل اعضاء مجلس الشورى حسب تاكيده.
ولم يوضح المكي ان كان سيتم التداول خلال الاجتماع في اختيار اسماء مرشحي النهضة للحقائب الوزارية وفي ملف ميزانية الدولة والصعوبات التي تطرحها في ظل تازم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
يذكر ان مصادر من مجلس شورى حركة النهضة اكدت قبل ذلك في تصاريح اعلامية ان الحركة ستحسم اليوم في شان الاسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة المكلف على اساس 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية استجابة لطلب الحبيب الجملي حتى يكون قادرا على اختيار الشخصية الانسب لتولي الوزارات المعنية.
يشار الى انه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.
وافاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، انه يتم حاليا تقديم تقرير مفصل حول المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وبرنامج عمل الحكومة والذي ستتم مناقشته لاحقا من قبل اعضاء مجلس الشورى حسب تاكيده.
ولم يوضح المكي ان كان سيتم التداول خلال الاجتماع في اختيار اسماء مرشحي النهضة للحقائب الوزارية وفي ملف ميزانية الدولة والصعوبات التي تطرحها في ظل تازم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
يذكر ان مصادر من مجلس شورى حركة النهضة اكدت قبل ذلك في تصاريح اعلامية ان الحركة ستحسم اليوم في شان الاسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة المكلف على اساس 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية استجابة لطلب الحبيب الجملي حتى يكون قادرا على اختيار الشخصية الانسب لتولي الوزارات المعنية.
يشار الى انه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.
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Par:ahmed01 (France )
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