احداث منطقة تخزين لوجستي تونسية بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالاردن

Samedi 30 Novembre 2019



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أعلن مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شرحبيل ماضي، ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قررت احداث منطقة تخزين لوجستي تونسية بالمنطقة.ويهدف هذا المشروع، الذي تم الانطلاق في اعداد الاجراءات الخاصة باطلاقه بعد الاتفاق مع الحكومة التونسية، الى الاستفادة من المزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة (العقبة) وبالتالي تسهيل نفاذ البضائع التونسية الى الاردن والى الدول المجاورة لها.كما ترمي منطقة التخزين اللوجستي التونسية الى استيراد المواد واعادة تعبئتها وتغليفها من اجل إعادة تصديرها والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي.وتستهدف المنطقة المستثمرين التونسيين في الاردن خاصة وان هناك برامج تعاون مستقبلي في قطاع الصناعة على غرار تغليف التمر.وأفاد ماضي، من جهة اخرى، ان رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة يوقع اليوم بتونس مذكرة تفاهم وتوامة للتعاون الشمولي مع بلدية الحمامات بتونس.وابرزت المعطيات المقدمة خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الاردني المنعقد بعمان، ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعتبر موقعا استراتيجيا يتوسط 3قارات واربعة دول وهي المنفذ البحري الوحيد، وتتميز بسهولة مرور بضائع "ترانزيت" معفاة من كافة الضرائب والرسوم وتتوفر على مرافق وخدمات لوجستية بمستوى عالمي ومنظومة نقل متعدد الوسائط.وتتسم المنطقة، باعفاء كامل من الرسوم الجمركية و5بالمائة ضريبة دخل على الارباح الصافية ولايوجد بها قيود على الاسهم والعملات الاجنبية علاوة على اجراءات مبسطة لتصاريح العمل والاقامة ومزايا وحوافز مميزة للمستثمرين (اقامة تصاريح عمل واسعار تنافسية للاراضي وادخال مؤقت للمركبات..).وتساهم العقبة بنسبة 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الاردني.كما تتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة "العقبة" ب0 بالمائة ضريبة على الصادرات و0 بالمائة ضريبة مبيعات على البضائع داخل المنطقة .ويوجد بها مطار دولي يعمل بسياسة الاجواء المفتوحة بطاقة استيعاب تصل الى 2مليون مسافر سنويا ومرفق شحن جوي قادر على التعامل مع كافة انواع طائرات الشحن اضافة الى مركز جمركي متطور وشبكة طرقات برية تصل الاردن بخمسة دول خلال 12 ساعة وخدمات اتصالات وشبكة الياف و3جامعات و3اكاديميات طيران ومدارس ومستشفيات.