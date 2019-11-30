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مدنين: في جلستها العامة ''مبادرة مدنين'' تفسح المجال لباعثي المشاريع لاستعراض قصص نجاح

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - نظّمت اليوم "مبادرة مدنين" التي تساهم في تمويل المشاريع لأصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني دون فائض لقاء مع عدد من باعثي المشاريع ممّن موّلتهم وذلك على هامش انعقاد جلستها العامة.
وجاء هذا اللقاء بهدف استعراض قصص النجاح وتبادل التجارب وتعزيز التواصل مع الباعثين وفق ما ذكره رئيس "مبادرة مدنين" ونائب رئيس "مبادرة تونس" نور الدين كسيكسي.

وقال كسيكسي إن مبادرة مدنين كانت الأولى من نوعها في تونس وقد تأسست في اطار التعاون اللامركزي بين ولاية مدنين ومقاطعة "الهيرو" الفرنسية ومن بين مشاريع اخرى في اطار المشروع الفرنسي "التنمية المتضامنة" في ولاية مدنين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي كانت وليدة مبادرة فرنسا فرض نجاحها تركيز هذه التجربة في جهات أخرى من تونس ثم إنشاء مبادرة تونس لتشبيك فروعها بالجهات على أن يتم تعميم التجربة في غضون سنة 2023.


ووفق معطيات قدمت بالمناسبة فإن مبادرة مدنين قامت منذ احداثها سنة 2014 بتمويل 110 مشاريع احدثت 430 موطن شغل باعتمادات بلغت مليون و200 ألف دينار حيث تتراوح حجم قروضها بين ألف دينار إلى 15 ألف دينار تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية "مارسي كور" فيما قامت مبادرة مدنين هذه السنة بتمويل 12 مشروعا.

وحسب الباعثين الشبان الذين عرضوا مشاريعهم في عدة مجالات مثل صناعة الأكواب الورقية ومخبر تحليل المياه والتربة وتربية الطحالب المجهرية وغيرها فإن حجم قروض "مبادرة مدنين" كانت مهمة لهم في مرحلة اطلاق مشاريعهم في ظل عجزهم عن توفر تمويلات صغيرة اما لتهيئة الفضاء أو لبناءات أو غيرها ليعتزم بعض الباعثين إعادة الاستفادة من قروض مبادرة مدنين لإنجاز اشغال توسعة لمشاريعهم.

  
  
     
  
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