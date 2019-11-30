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المنستير: قافلة شباب الحوكمة تحط الرحال في المنستير

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - حطّت اليوم قافلة شباب الحوكمة التي تنظّمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوانها "مدينتي سنة 2030: الحوكمة، التحديات والحلول" رحالها بالمدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة بالمنستير وذلك ضمن اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبمشاركة 32 من التلاميذ من ولايتي المنستير وسوسة وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمنستير المنجي سليم.

وتستهدف هذه القافلة التي تجوب عدّة ولايات تحسيس التلاميذ وترسيخ ثقافة الحوكمة لديهم عبر دعوتهم للمشاركة في أنشطة ثقافية في مجالات المسرح والفنّون التشكيلية، والمطالعة.


وقافلة شباب الحوكمة مشروع يسمح للتلاميذ بتقديم تصوراتهم لمدنهم ولتونس سنة 2030 ولمفهومهم للحوكمة وللفساد وكيف يمكنهم مكافحته، وسيقع جمع مخرجات هذه القافلة في كتاب سينشر لاحقا ليكون أداة تحسيسية لبقية التلاميذ وفق ما أفادت به في تصريح صحفي ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رشا الخماسي.

  
  
     
  
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