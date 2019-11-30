باجة: انعقاد الجلسة العامة التشاركية لإعداد المخطط الاستثماري لبلدية مجاز الباب سنة 2020

Samedi 30 Novembre 2019



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- تبادل عدد من المواطنيين وممثّلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس بلدية مجاز الباب من ولاية باجة اليوم السبت الاراء والمقترحات بمناسبة انعقاد أوّل جلسة تشاركية عقدتها بلدية المنطقة فى اطار الاعداد لمخطط الاستثمار البلدي للسنة 2020 والمنتظر أن تبلغ الموارد المخصّصة له 1200 الف دينار ستخصص منها 900 الف دينار لمشاريع القرب و300 الف دينار للمشاريع المهيكلة.ودعا عدد من المواطنيين الى اعطاء المناطق الملحقة حديثا بالبلدية نصيبا من مشاريع التهيئة وتحسين البنية الاساسية للطرقات والتنوير والنظافة حيث دعا عدد منهم الى تهيئة عدد من طرقات المدينة ومنها نهج على القلصادى وعلى الرياحي والى الاهتمام بمقابر المنطقة وتنوير عدد من الطرقات بالمدينة والتوجّه نحو إحداث فضاءات ترفيهية لفك العزلة عن مواطني مجاز الباب.وأكّد جلال قريرة رئيس بلدية مجاز الباب انه سيتم النظر فى كل الاقتراحات المقدمة وفى امكانيات تحقيقها، مضيفا أنّه تمّت برمجة مشاريع من شانها تغيير وجه مجاز الباب ومنها توفير التنوير من المنطقة الصناعية وحتى وسط المدينة بمواصفات جمالية هامة وتهيئة المدينة العتيقة واقتناء حاويات بمناطق التوسع البلدي في "القنارة" و"المرداسي" و"الجديدي" و"عيدان" وإصلاح عدد من الطرقات.وتمّ تقديم تشخيص مالي وفني لمشاريع البلدية ومواردها المالية ومصاريفها وكشف حول المشاريع المدرجة بالمخطط الاستثماري البلدى لسنوات 2020/2015 وكشف لامكانياتها الجبائية.