الرابطة الثانية - نتائج الجولة 8- المجموعة الثانية

Samedi 30 Novembre 2019



وات

- اسفرت مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم عن النتائج التالية.- المجموعة الثانيةفي جربة امل جربة - جمعية جربة 1-1في قابس ملعب قابس - قوافل قفصة 0-2في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل وادي الليل 0-1في حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي 1-2في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل القصرين 2-0في المرسى مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 3-1في مساكن هلال مساكن - اولمبيك مدنين 0-1في رادس النجم الرادسي - جمعية اريانة عامر شوشانفي صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - سبورتنيغ بن عروس / الحكم على الحاجيفي سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل السبيخة / الحكم مراد الجربيفي منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل قابس /الحكم امير العياديفي جرجيس الترجي الجرجيسي - الاولمبي الباجي /الحكم كريم الخميري