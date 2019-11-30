الرابطة الثانية - نتائج الجولة 8- المجموعة الثانية

Samedi 30 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم عن النتائج التالية.
- المجموعة الثانية
في جربة امل جربة - جمعية جربة 1-1
في قابس ملعب قابس - قوافل قفصة 0-2
في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل وادي الليل 0-1
في حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي 1-2
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل القصرين 2-0
في المرسى مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 3-1
المجموعة الاولى
السبت 30 نوفمبر 2019
في مساكن هلال مساكن - اولمبيك مدنين 0-1
الاحد 1 ديسمبر 2019
في رادس النجم الرادسي - جمعية اريانة عامر شوشان
في صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - سبورتنيغ بن عروس / الحكم على الحاجي
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل السبيخة / الحكم مراد الجربي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل قابس /الحكم امير العيادي
في جرجيس الترجي الجرجيسي - الاولمبي الباجي /الحكم كريم الخميري
- المجموعة الثانية
في جربة امل جربة - جمعية جربة 1-1
في قابس ملعب قابس - قوافل قفصة 0-2
في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل وادي الليل 0-1
في حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي 1-2
في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل القصرين 2-0
في المرسى مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 3-1
المجموعة الاولى
السبت 30 نوفمبر 2019
في مساكن هلال مساكن - اولمبيك مدنين 0-1
الاحد 1 ديسمبر 2019
في رادس النجم الرادسي - جمعية اريانة عامر شوشان
في صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - سبورتنيغ بن عروس / الحكم على الحاجي
في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل السبيخة / الحكم مراد الجربي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل قابس /الحكم امير العيادي
في جرجيس الترجي الجرجيسي - الاولمبي الباجي /الحكم كريم الخميري
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Par:karimyousef (France )
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