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الرابطة الثانية - نتائج الجولة 8- المجموعة الثانية

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم عن النتائج التالية.


- المجموعة الثانية


في جربة امل جربة - جمعية جربة 1-1

في قابس ملعب قابس - قوافل قفصة 0-2

في الرجيش مستقبل الرجيش - مستقبل وادي الليل 0-1

في حمام سوسة امل حمام سوسة - الملعب الصفاقسي 1-2

في منزل بوزلفة نادي منزل بوزلفة - مستقبل القصرين 2-0

في المرسى مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية 3-1


المجموعة الاولى

السبت 30 نوفمبر 2019

في مساكن هلال مساكن - اولمبيك مدنين 0-1


الاحد 1 ديسمبر 2019

في رادس النجم الرادسي - جمعية اريانة عامر شوشان

في صفاقس سكك الحديد الصفاقسي - سبورتنيغ بن عروس / الحكم على الحاجي

في سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل السبيخة / الحكم مراد الجربي

في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - مستقبل قابس /الحكم امير العيادي

في جرجيس الترجي الجرجيسي - الاولمبي الباجي /الحكم كريم الخميري

  
  
     
  
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