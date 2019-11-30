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حسين العباسي: نتمنى أن تقدم كل الأحزاب تنازلات بهدف أن تتشكل الحكومة

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
وات - قال حسين العباسي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه تبادل وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، خلال اللقاء الذي جمعه به اليوم السبت بدار الضيافة بقرطاج، بشأن اللقاءات والمشاورات السابقة التي قام بها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد العباسي، في تصريح صحفي إثر اللقاء، أن وضع البلاد لم يعد يحتمل الانتظار أكثر وأن الوقت يضغط والآجال الدستورية تضغط، وقال في هذا الخصوص "نتمنى أن تقدم كل الأحزاب تنازلات بهدف أن تتشكل الحكومة ونتمنى أن تنال هذه الحكومة ثقة البرلمان وتنال أساسا ثقة الشعب"، دون أن يقدم مزيدا من المعطيات عن فحوى اللقاء.
وأشار إلى أنه ليس معنيا بالمشاركة في الحكومة، وأنه كان أكد هذا الموقف سابقا، معتبرا أن موقعه في المجتمع المدني وواجبه تجاه البلاد "فض النزاعات والقيام بالوساطات وتقريب وجهات النظر"، وفق تعبيره.


  
  
     
  
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