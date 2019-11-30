القيروان: استقالة جماعية ل10 مستشارين من المجلس البلدي للشبيكة

Samedi 30 Novembre 2019



وات

- تقدّم 10 أعضاء من المجلس البلدي بالشبيكة بولاية القيروان باستقالة جماعية أمس الجمعة إلى والي الجهة وذلك إثر " ما آل إليه تسيير المرافق البلدية والاستهتار بالاجراءات القانونية المنصوص عليها صلب مجلة الجماعات المحلية وصلب النظام الداخلي للمجلس من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي وخصوصا رئيسة البلدية"، وفق ما تضمنه نص الاستقالة.ويتّهم أعضاء المجلس البلدي المستقيلون رئيسة البلدية ب "عدم الاستدعاء لجلسات البلدية والاقصاء لبعض الاعضاء للمجلس بالاضافة لعديد الانتهاكات اللفظية وعدم الجدية والكفاءة في التسيير والتصرف في الملك البلدي من معدات" كما ورد بنص الاستقالة.ومن جانبه أوضح العضو البلدي المستقيل محمد بن صادق الزايري وهو المساعد الثالث لرئيسة البلدية في تصريح لصحفية (وات) أن " كثرة التجاذبات السياسية صلب المجلس بالاضافة الى ضعف موارد البلدية ادى الى جملة من التراكمات التي حالت دون مواصلة التسيير صلب المجلس البلدي وانجاز البرامج والمشاريع التي وردت في الوعود الانتخابية " وفق قوله .وفي ردّها على تلك الاتهامات نفت رئيسة بلدية الشبيكة ربح ملاط في تصريحها لصحفية (وات) إقصاءها لاعضاء المجلس البلدي في الجلسات، مشيرة إلى أنّها تقوم بدعوة أعضاء المجلس البلدي بصفة مستمرة الى الجلسات العادية والتشاور معهم في كل مايهم تسيير الشان البلدي بالجهة مضيفة ان كل مداولات الجلسات مدوّنة في محاضر الجلسات.وأضافت أن القرارات الداخلية التي تهم الادارة تدخل في اطار صلاحياتها ولا تستدعي دعوة اعضاء المجلس البلدي على غرار القرارات الداخلية أو شراء المعدّات وغيرها ودعت الأعضاء المستقلين الى العدول عن الاستقالة والى تجاوز الخلافات وترك التجاذبات الحزبية لمصلحة المواطنين ولفائدة العمل البلدي.وأكّدت أنه سيتم قريبا دعم موارد البلدية ب544 الف دينار في اطار البرنامج التشاركي للمنطقة البلدية وب 844 الف دينار في اطار البرنامج التشاركي لتدعيم مناطق التوسّع سيتم الاستفادة منها في المناطق الريفية.ويشار الى ان الفقرة الثانية من الفصل 205 من قانون الجماعات المحلية تنص على حل المجلس البلدي اليا في حال الاستقالة المتزامنة لاغلبية اعضائه بما يقتضي إجراء انتخابات جزئية.ويعتبر المحلس البلدي منحلاّ بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام الوالي الذي يتولى اعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للجماعات المحلية بحلّ المجلس وبوجود حالة شغور.يذكر ان المحلس البلدي المنتخب بالشبيكة يضم 18 عضوا يتوزعون الى 7 اعضاء من حركة النهضة و4 اعضاء من حركة نداء تونس و3 من حركة مشروع تونس و4 أعضاء من قائمات مستقلة.