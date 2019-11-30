انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية بداية سنة 2020 باشراف رئيسي الحكومتين

Samedi 30 Novembre 2019



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أفاد سفير تونس بالأردن، خالد السهيلي، السبت، ان الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية ستنعقد بعمان بداية سنة 2020 بإشراف رئيسي الحكومتين.وأوضح السهيلي، خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني المنعقد بعمان، ان هذه اللجنة، التي ستكون مسبوقة بالدورة الاولى للجنة التجارية المشتركة ولم يحدد الى الان مكان انعقادها، ستعمل على تدارس العوائق التي تحول دون تطوير المبادلات التجارية بين البلدين والتوصل الى قرارات وإجراءات تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وأكد، ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في تعزيز المصالح وتحقيق المنفعة المشتركة من خلال تنشيط مجلس الاعمال المشترك والتعريف أكثر بمناخ الاعمال والاستثمار في البلدين مشيرا الى امكانية مضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين لتصل الى 200 مليون دينار سنويا بحساب العرض التصديري لكل من تونس والاردن نحو باقي دول العالم.كما دعا المستثمرين الى استغلال موقعي البلدين كمنصتي اعمال واستثمار باعتبار تونس بوابة لاسواق الاتحاد الاوروبي التي تستقطب 74 بالمائة من المنتوجات التونسية بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وكذلك الاسواق الافريقية لاسيما بعد انضمام تونس الى مجموعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" التي تضم 480 مليون نسمة وكذلك الاردن بصفته بوابة للولوج الى الاسواق المجاورة والمساهمة في عملية اعادة الاعمار بكل من سوريا والعراق خاصة بعد القرار الأردني بإعفاء التونسيين من رسوم تاشيرة الدخول الى الاردن .ومن جهته، أفاد رئيس هيئة الاستثمار في الاردن، خالد الوزني، ان الملتقى مناسبة لمزيد التشبيك بين المستثمرين وتقديم فرص الاستثمار ملاحظا ان هناك فرصا هامة لتطوير التبادل التجاري بين البلدين وخلق مصالح مشتركة مربحة للطرفين.وتتعلق أهم الفرص الاستثمارية بالخصوص بمجالات الفلاحة والخدمات والسياحة والصناعات المتعلقة بالأسمدة كما أن الأردن يتوفر على مناطق فلاحية تحتاج الى الخبرة الزراعية الموجودة في تونس ويمكن من خلالها للمستثمر التونسي أن يحصل على أرض والاستثمار فيها.يذكر ان 12 رجل أعمال ينشطون في مختلف القطاعات يؤدون من 29 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2019 زيارة الى عمان لاستكشاف السوق الاردنية وذلك ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت الدولية" بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين وتمثيلية مركز النهوض بالصادرات بعمان وسفارتي تونس بعمان وبغداد.ويتضمن برنامج الزيارة الى جانب المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني، لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال التونسيين ونظرائهم من الاردن والعراق وفلسطين وكذلك زيارات ميدانية الى عدد من المناطق الصناعية والسياحية.