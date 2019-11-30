القصرين: تقديرات بإنتاج 220 طنا من الزيت البيولوجي بماجل بلعباس خلال الموسم الفلاحي الحالي

Samedi 30 Novembre 2019



وات

- قدرت إحدى المكاتب المختصة في مجال المراقبة والتصديق على المنتوجات البيولوجية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، منتوج الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية في معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين، من زيت الزيتون البيولوجي بـ220 طنا خلال الموسم الفلاحي الحالي (2020-2019) وفق ما أكده رئيس الشركة، محمد فارحي.وذكر فارحي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الصابة تعدّ قياسية مقارنة مع صابة الموسم المنقضي، التي كانت في حدود 80 طنا من الزيت، ومن المؤمل أن تنطلق عملية الجني في منتصف شهر ديسمبر المقبل موعد نضج المنتوج، مبرزا أنه سيتم تصدير كمية من هذا المنتوج نحو السوق الفرنسية ضمن منظومة التجارة المتناصفة بين الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس والشركة التعاضدية الفرنسية وبيع البقية في السوق المحلية.وأضاف، أن الشركة تسعى للحصول على أسواق خارجية أخرى في أوروبا، على غرار السوق الألمانية، لافتا إلى أن ممثلين عن الشركة سيتحولون في جانفي المقبل إلى ألمانيا للإلتقاء بعدد من ممثلي شركاتها التعاونية والنظر في إمكانية عقد إتفاقيات شراكة فيما بينهم.وبيّن المتحدث، أن الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس، أحدثت في 27 جويلية 1999 وإنخراطت في النمط البيولوجي منذ سنة 2010، حيث تمكنت منذ سنة 2011 إلى اليوم من إكتساح الأسواق العالمية وإبرام إتفاقية تبادل تجاري مع الشركة التعاضدية للتجارة المتناصفة الفرنسية قامت من خلالها بتصدير كميات هامة من زيت الزيتون البيولوجي المعلب واللوز البيولوجي والفستق، مع وجود برنامج في منتوج المشمش البيولوجي المجفف الذي إنخرطت فيه مؤخرا .جدير بالذكر، أن عدد الفلاّحين المنخرطين في الشركة المذكورة الموجودة في منطقة أم الأقصاب، يبلغ 52 فلاحا ينشطون على مساحة تقدر بـ750 هكتارا موزعة بين زيتون ولوز وفستق ومشمش وخوخ.