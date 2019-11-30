القصرين: تقديرات بإنتاج 220 طنا من الزيت البيولوجي بماجل بلعباس خلال الموسم الفلاحي الحالي

Samedi 30 Novembre 2019
وات - قدرت إحدى المكاتب المختصة في مجال المراقبة والتصديق على المنتوجات البيولوجية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، منتوج الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية في معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين، من زيت الزيتون البيولوجي بـ220 طنا خلال الموسم الفلاحي الحالي (2020-2019) وفق ما أكده رئيس الشركة، محمد فارحي.
وذكر فارحي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الصابة تعدّ قياسية مقارنة مع صابة الموسم المنقضي، التي كانت في حدود 80 طنا من الزيت، ومن المؤمل أن تنطلق عملية الجني في منتصف شهر ديسمبر المقبل موعد نضج المنتوج، مبرزا أنه سيتم تصدير كمية من هذا المنتوج نحو السوق الفرنسية ضمن منظومة التجارة المتناصفة بين الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس والشركة التعاضدية الفرنسية وبيع البقية في السوق المحلية.
وأضاف، أن الشركة تسعى للحصول على أسواق خارجية أخرى في أوروبا، على غرار السوق الألمانية، لافتا إلى أن ممثلين عن الشركة سيتحولون في جانفي المقبل إلى ألمانيا للإلتقاء بعدد من ممثلي شركاتها التعاونية والنظر في إمكانية عقد إتفاقيات شراكة فيما بينهم.
وبيّن المتحدث، أن الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس، أحدثت في 27 جويلية 1999 وإنخراطت في النمط البيولوجي منذ سنة 2010، حيث تمكنت منذ سنة 2011 إلى اليوم من إكتساح الأسواق العالمية وإبرام إتفاقية تبادل تجاري مع الشركة التعاضدية للتجارة المتناصفة الفرنسية قامت من خلالها بتصدير كميات هامة من زيت الزيتون البيولوجي المعلب واللوز البيولوجي والفستق، مع وجود برنامج في منتوج المشمش البيولوجي المجفف الذي إنخرطت فيه مؤخرا .
جدير بالذكر، أن عدد الفلاّحين المنخرطين في الشركة المذكورة الموجودة في منطقة أم الأقصاب، يبلغ 52 فلاحا ينشطون على مساحة تقدر بـ750 هكتارا موزعة بين زيتون ولوز وفستق ومشمش وخوخ.
وذكر فارحي، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الصابة تعدّ قياسية مقارنة مع صابة الموسم المنقضي، التي كانت في حدود 80 طنا من الزيت، ومن المؤمل أن تنطلق عملية الجني في منتصف شهر ديسمبر المقبل موعد نضج المنتوج، مبرزا أنه سيتم تصدير كمية من هذا المنتوج نحو السوق الفرنسية ضمن منظومة التجارة المتناصفة بين الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس والشركة التعاضدية الفرنسية وبيع البقية في السوق المحلية.
وأضاف، أن الشركة تسعى للحصول على أسواق خارجية أخرى في أوروبا، على غرار السوق الألمانية، لافتا إلى أن ممثلين عن الشركة سيتحولون في جانفي المقبل إلى ألمانيا للإلتقاء بعدد من ممثلي شركاتها التعاونية والنظر في إمكانية عقد إتفاقيات شراكة فيما بينهم.
وبيّن المتحدث، أن الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بماجل بلعباس، أحدثت في 27 جويلية 1999 وإنخراطت في النمط البيولوجي منذ سنة 2010، حيث تمكنت منذ سنة 2011 إلى اليوم من إكتساح الأسواق العالمية وإبرام إتفاقية تبادل تجاري مع الشركة التعاضدية للتجارة المتناصفة الفرنسية قامت من خلالها بتصدير كميات هامة من زيت الزيتون البيولوجي المعلب واللوز البيولوجي والفستق، مع وجود برنامج في منتوج المشمش البيولوجي المجفف الذي إنخرطت فيه مؤخرا .
جدير بالذكر، أن عدد الفلاّحين المنخرطين في الشركة المذكورة الموجودة في منطقة أم الأقصاب، يبلغ 52 فلاحا ينشطون على مساحة تقدر بـ750 هكتارا موزعة بين زيتون ولوز وفستق ومشمش وخوخ.
En continu
- 10:01 أمــــــراض تونسيّة
- Hier 21:06 الشاعر السوري ''أدونيس'' ضيف مدينة الثقافة
- Hier 21:02 قابس: رفض غلق مكتب الخطوط الجوية التونسية
- Hier 19:47 مقتل شخصين والمنفذ بحادثة الطعن قرب جسر لندن
- Hier 18:38 تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب
- Hier 17:01 نجم يعشقه الملايين
- Hier 16:34 حجز 70 صفيحة ''زطلة'' بحوزة شخصين بالكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:12
|05:40
|
20°
|20°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-14
|22°-12
|22°-14
|21°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 714) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 750) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 084) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 940) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 784) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 475) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 114) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 187) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 980) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 519) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 400) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 976) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 111) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 690) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 654) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 354) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 763) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 609) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 441) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 027) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:الى السيد روني الطرابلسي :عذرا... ليس هناك ''مسلمون عرب في إسرائيل'' بل هناك اشكناز و سفارديم و فلاشا اغتصبوا أرض فلسطين