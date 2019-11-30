طارق الشريف: تونس تطمح الى ارساء آليات شراكة فاعلة ونافذة مع الاردن وعدم الاقتصار على تبادل المنتوجات

Samedi 30 Novembre 2019



وات

قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة ورئيس مجلس الاعمال الاردني التونسي، طارق الشريف، ان تونس تطمح الى ارساء آليات شراكة فاعلة ونافذة مع الاردن وعدم الاقتصار على تبادل المنتوجات.ولاحظ الشريف خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني المنعقد، السبت، بعمان ان هذا اللقاء يمثل فرصة للتوصل الى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ نظرا لما يتوفر للبلدين من اطر وبرامج تنفيذية مساندة على غرار اطار قانوني ملائم للمبادلات التجارية من خلال منطقة التجارة الحرّة الثنائية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير).وأفاد أنّه رغم تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلّا أنّها تبقى دون الامكانيات المتاحة داعيا إلى ضرورة مزيد تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وبناء علاقات شراكة بين القطاع الخاص التونسي والاردني مع التركيز على القطاعات الواعدة والتكاملية في البلدين.واقترح الشريف بالمناسبة التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية كالخزف والمواد الصحية وقطاع الكهرباء والميكانيك من الجانب التونسي والادوية والمنتوجات الكيميائية من الجانب الاردني.وأوصى بربط علاقات تعاون في القطاع الخاص في البلدين عبر تنفيذ مشاريع شراكة واستثمار بهدف تطوير تبادل المدخلات الصناعية اذ يمكن الاستفادة من التجربة الاردنية في التعامل مع سوق الولايات المتحدة الامريكية والتجربة التونسية في التعامل مع السوق الاوروبية اضافة الى دعوة رجال الاعمال في البلدين الى تكثيف الزيارات واللقاءات واستكشاف فرص جديدة للتبادل والتكامل والشراكة الصناعية.وتضمنت مقترحات "كوناكت" الاستغلال الامثل لاتفاقية اغادير نظرا لما توفره من فرص حقيقيّة للتعاون والشراكة وخاصّة في ما يتعلق بتراكم المنشأ.ويذكر ان حجم المبادلات التجارية بين تونس والاردن سجل خلال سنة 2018 تطورا بنسبة 16 بالمائة ليتحول من 86 مليون دينار الى 101 مليون دينار مقابل.يشار ان مجلس الاعمال المشترك بين رجال الاعمال الاردنيين وكوناكت تم احداثه منذ 2016 بهدف تسهيل توسيع افاق العلاقات الاقتصادية بين المستثمرين في البلدين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة واقامة المشاريع الاستثمارية.ويعقد المجلس، الذي يعد مجالا لتسوية الخلافات والنزاعات التجارية بين المتعاملين من الجانبين، اجتماعاته سنويا بالتناوب بين عمان وتونس لبحث فرص وآفاق تعزيز التبادل التجاري وبعث المشاريع.