انطلاق أشغال مؤتمر الحملة العربية للحق في التعليم للجميع في مدينة الحمامات

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- انطلقت اليوم الجمعة أشغال "مؤتمر الحملة العربية للحق في التعليم للجميع" في مدينة الحمامات ليتواصل على امتداد ثلاثة أيام تحت شعار "المخرجات الاجتماعية لأنظمتنا التربوية العربية" و بمشاركة عدد من الناشطين في المجتمع المدني في المجال التربوي من 14 دولة عربية.وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للحق في التعليم للجميع وعضو الحملة العربية للتعليم الأسعد اليعقوبي في تصريح لصحفية (وات) ، أن هذه التظاهرة التي تنظمها الجمعية الوطنية للحق في التعليم للجميع ستساهم في تعزيز فرص الاصلاح التعليم في تونس، مضيفا انه سيتم تشخيص مدى استجابة الانظمة التربوية العربية الى تطلّعات المجتمعات وبيّن أنه سيتم في اليوم الأخير من هذه الندوة تنظيم مؤتمر الحملة العربية للحق في التعليم الذي اعتبره التجمع الاكبر في الوطن العربي لقوى المجتمع المدني العربي التي تعنى بالتعليم.ومن جانبه، أبرز سكريتير عام الحملة العربية للتعليم للجميع رفعت صباح أنه سيتم التركيز على الحلقة المفقودة بين المخرجات الاجتماعية والاكاديمية في المنظومات التربوية العربية من خلال تشخيص الاشكاليات التي تعيق تطوير التعليم.ولفت الى انه سيتم الخروج بتوصيات للتأثير في المنظومات التربوية وبناء علاقة بين المجتمع المدني والحكومي دون التركيز على الجانب الاكاديمي من حيث التحصيل المعرفي وقياسه بعلامات، مؤكدا على أهمية تعزيز الرقابة المجتمعية على قطاع التعليم.وتنتظم في نفس الاطار يومي 3 و4 ديسمبر القادم بمدينة الحمامات ندوة دولية بعنوان "الادماج ومستقبل التعليم" تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" بالتعاون مع متظمتي "الحملة العالمية للتعليم" والحملة العربية للتعليم" بمشاركة حوالي 250 مشاركا يمثلون منظمات وإئتلافات تربوية من أكثر من 100 دولة.