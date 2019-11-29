سوسة: انطلاق اشغال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى التونسي الياباني حول المجتمع والعلوم والتكنولوجيا

Vendredi 29 Novembre 2019



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- انطلقت مساء اليوم الجمعة بسوسة اشغال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى التونسي الياباني حول "المجتمع والعلوم والتكنولوجيا" بمشاركة اكثر من 250 باحثا يمثلون مختلف الجامعات ومراكز البحث من تونس والمغرب والجزائر واليابان.واوضح رئيس جامعة سوسة علي مطيراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه التظاهرة العلمية التي تنظمها جامعة سوسة بالتعاون مع جامعة "تسوكوبا" اليابانية (TSUKUBA)، ستمثل على مدى ثلاثة أيام فرصة للباحثين المغاربيين واليابانيين لتبادل خبراتهم ولتقاسم اعمالهم وتجاربهم وتثمين البحوث العلمية الجامعية واستغلالها في القطاع الصناعي من اجل تنمية مستدامة، مشيرا الى ان هذه التظاهرة العلمية ستكون مناسبة كذلك لمزيد تشبيك العلاقات بين مراكز البحوث والصناعيين.وقال ان عددا من الباحثين التونسيين سيحاولون خلال المنتدى التونسي الياباني تسويق بحوثهم المتعلقة بالخصوص بزيت الزيتون والاعشاب الطبية باعتبارها مخزونا ثقافيا وطنيا وعرضها على نظرائهم اليابانيين حتى يساعدوهم على تحويلها الى مواد أولية لجملة من الصناعات الدوائية العصرية القابلة للتسويق التجاري عبر العالم.واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس الحرص على مزيد تطوير منظومة البحث العلمي الجامعي ولاسيما من خلال خلق اليات جديدة تمكن بالخصوص من تمويل البحوث العلمي التطبيقي ذات القيمة المضافة.وأضاف ان التمويلات العمومية للبحوث العلمية الجامعية التطبيقية تتراوح بين 35 الف دينار و300 الف دينار، مبينا ان مشاريع البحوث العلمية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني والتي توفر حلولا عملية لجملة من الإشكاليات الوطنية ستكون لها الأولوية في التمويلات العمومية.وذكر الوزير بمختلف أوجه التعاون العلمي بين تونس واليابان الذي شمل بالخصوص تركيز القطب التكنولوجي ببرج السدرية الذي تم في إطاره انجاز برنامج للتعاون الفني مع هياكل البحث الموجودة في القطب والتي تعنى بالمياه والبيئة والبيوتكنولوجيا والطاقات المتجددة.وعبر رئيس جامعة تسوكوبا هيديو كيكوجي (HIDEO KIGOSHI)، عن ثقته في أن هذا الملتقى سيوفر فرصة هامة للباحثين من البلدين لعرض نتائج بحوثهم بما يسهم في مزيد النهوض بالتعاون العلمي بين الجانبين وفى إرساء شراكة عملية دائمة يمكن أن تتوسع لتشع على كامل منطقة شمال إفريقيا.