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حملة رقابة بمداخل العاصمة تسفر عن حجز أكثر من 32 طنا من الخضر و الغلال بسبب عدم الاستظهار بفواتير الشراء

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - قال سامي البجاوي المدير الجهوي للتجارة بتونس، إن فرق المراقبة الاقتصادية حررت أمس 44 مخالفة منها 34 مخالفة تتعلق بعدم الاستظهار بفواتير الشراء و 10 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر اثر حملة تفتيش على الطرقات تم تنظيمها بـ 06 مداخل رئيسية لولاية تونس أين تتكثف حركة نقل المنتجات الفلاحية و السلع و البضائع .

و أضاف البجاوي أن الحملة نفذتها الإدارة الجهوية للتجارة بتونس بالتعاون مع الشرطة البلدية و الحرس البلدي و الديواني و مصالح حفظ الصحة بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على مسالك توزيع و نقل منتجات الفلاحة و الصيد البحري حيث تم نشر 17 فريقا رقابيا للتحري و التفتيش بأهم مداخل العاصمة و هي مفترق حي هلال و برج شاكير و الطريق السريعة الجنوبية و طريق مجاز الباب العقبة و مفترق باب عليوة و حلق الوادي .


وأكد المدير الجهوي للتجارة بتونس أن الحملة استهدفت 376 عربة و شاحنة نقل و أن المخالفات المرفوعة استوجبت حجز حمولة عدد من الشاحنات جراء عدم الاستظهار بفواتير الشراء حيث حجزت فرق الرقابة نحو 32 طنا من الخضر و الغلال تتوزع إلى 12.1 طنا من القوارص و 02 طن من التفاح و 01 طن من الموز و 2.8 طن من الرمان و 09 أطنان من الفلفل و 2.5 طن من البصل و 2.4 طن من البطاطا إضافة إلى 114 ألف بيضة و 25 طنا من مادة السداري و مواد منزلية مختلفة...

  
  
     
  
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