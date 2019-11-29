حملة رقابة بمداخل العاصمة تسفر عن حجز أكثر من 32 طنا من الخضر و الغلال بسبب عدم الاستظهار بفواتير الشراء

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - قال سامي البجاوي المدير الجهوي للتجارة بتونس، إن فرق المراقبة الاقتصادية حررت أمس 44 مخالفة منها 34 مخالفة تتعلق بعدم الاستظهار بفواتير الشراء و 10 مخالفات تتعلق بحيازة بضاعة مجهولة المصدر اثر حملة تفتيش على الطرقات تم تنظيمها بـ 06 مداخل رئيسية لولاية تونس أين تتكثف حركة نقل المنتجات الفلاحية و السلع و البضائع .
و أضاف البجاوي أن الحملة نفذتها الإدارة الجهوية للتجارة بتونس بالتعاون مع الشرطة البلدية و الحرس البلدي و الديواني و مصالح حفظ الصحة بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على مسالك توزيع و نقل منتجات الفلاحة و الصيد البحري حيث تم نشر 17 فريقا رقابيا للتحري و التفتيش بأهم مداخل العاصمة و هي مفترق حي هلال و برج شاكير و الطريق السريعة الجنوبية و طريق مجاز الباب العقبة و مفترق باب عليوة و حلق الوادي .
وأكد المدير الجهوي للتجارة بتونس أن الحملة استهدفت 376 عربة و شاحنة نقل و أن المخالفات المرفوعة استوجبت حجز حمولة عدد من الشاحنات جراء عدم الاستظهار بفواتير الشراء حيث حجزت فرق الرقابة نحو 32 طنا من الخضر و الغلال تتوزع إلى 12.1 طنا من القوارص و 02 طن من التفاح و 01 طن من الموز و 2.8 طن من الرمان و 09 أطنان من الفلفل و 2.5 طن من البصل و 2.4 طن من البطاطا إضافة إلى 114 ألف بيضة و 25 طنا من مادة السداري و مواد منزلية مختلفة...
و أضاف البجاوي أن الحملة نفذتها الإدارة الجهوية للتجارة بتونس بالتعاون مع الشرطة البلدية و الحرس البلدي و الديواني و مصالح حفظ الصحة بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على مسالك توزيع و نقل منتجات الفلاحة و الصيد البحري حيث تم نشر 17 فريقا رقابيا للتحري و التفتيش بأهم مداخل العاصمة و هي مفترق حي هلال و برج شاكير و الطريق السريعة الجنوبية و طريق مجاز الباب العقبة و مفترق باب عليوة و حلق الوادي .
وأكد المدير الجهوي للتجارة بتونس أن الحملة استهدفت 376 عربة و شاحنة نقل و أن المخالفات المرفوعة استوجبت حجز حمولة عدد من الشاحنات جراء عدم الاستظهار بفواتير الشراء حيث حجزت فرق الرقابة نحو 32 طنا من الخضر و الغلال تتوزع إلى 12.1 طنا من القوارص و 02 طن من التفاح و 01 طن من الموز و 2.8 طن من الرمان و 09 أطنان من الفلفل و 2.5 طن من البصل و 2.4 طن من البطاطا إضافة إلى 114 ألف بيضة و 25 طنا من مادة السداري و مواد منزلية مختلفة...
En continu
- 17:01 نجم يعشقه الملايين
- 10:58 فلستونس
دخول الشتاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:11
|05:40
|
17°
|16°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|16°-15
|20°-14
|22°-13
|21°-13
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
(116 620) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(109 031) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 738) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 90 853) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 831) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 698) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 116) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 092) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 173) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 969) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 480) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 352) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 968) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 096) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 668) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 638) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 338) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 45 046) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 43 749) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 555) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
Par:MedTunisie ( )
Sur: المنجي الرحوي: عبّرت لرئيس الحكومة المكلّف عن رفضي لمقترحه بأن أكون ضمن فريقه الحكومي