بعثة اقتصادية الى عمّان لتطوير العلاقات التونسية الاردنية

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

تحوّل، اليوم الجمعة، وفد من رجال الأعمال التونسيين الى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة استكشافية تتواصل حتى 4 ديسمبر 2019 ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت الدولية".وتهدف هذه البعثة الاقتصادية، التي تنتظم بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الاردنيين وتمثيلية مركز النهوض بالصادرات بعمّان وسفارتي تونس بعمّان وبغداد، إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الأردنية التّونسية وتدارس سبل الارتقاء بالصادرات بين البلدين بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية الثنائية.وقال رئيس "كوناكت" الدولية، فؤاد قدّيش، إنّ أهداف هذه البعثة "استثمارية، ذلك أنّ الأردن يعمل على استقطاب المستثمرين الافارقة ولاسيما التونسيين" وهو ما يؤكد "توفر فرص كبيرة للمصدّرين التّونسيين، لإيجاد منافذ عديدة لتصدير المنتوجات خاصة منها المواد الغذائية والكيميائية والصيدلية".وأضاف قدّيش، في تصريح لـ"وات"، أنّ هذه البعثة، التي تشمل 12 رجل اعمال ينشطون في مختلف المجالات الاقتصادية لا سيما الصناعات الغذائية ومواد البناء والاشغال العامة والادوية والخدمات والاسماك والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، تعد الثانية بعد نجاح البعثة الاولى، التي انتظمت منذ 3 سنوات و"التي نجحنا على إثرها في تمكين عدد من المستثمرين التونسيين من انجاز استثمارات في الاردن".ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة تفعيل اتفاقيتي "اغادير" والجامعة العربية، بما يساهم في تسهيل تصدير المنتوجات التونسية خاصة منها زيت الزيتون، الذي يستقطب المستوردين الاردنيين، وتمّت إعادة تصديره من الاردن نحو دول الجوار.ويتطلع رجال الاعمال التونسيين المشاركين في البعثة، الى استكشاف السوق الاردنية وكذلك النّفاذ الى السوق العراقية، باعتبار أنّ برنامج الزيارة يتضمن كذلك لقاءات مع رجال أعمال عراقيين، يتعين الاستفادة منها بالنظر الى انطلاق العراق في إعادة الاعمار، الذي سيمس بالتّأكيد الجانب الاقتصادي والعلاقات التجارية، وفق ما افاد به "وات" سليم الرويسي، مدير التصدير بشركة "دربيقوم"، المختصة في تصنيع مواد البناء.