أكثر من 400 فرصة عمل في الدورة الرابعة لصالون التشغيل

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- مكنت الدورة الرابعة لصالون التشغيل "سمارت تونيزيا جوب"، من توفير أكثر من 400 فرصة عمل للمتخرجين في اختصاصات تكنولوجيات المعلومات والاتصال وفي علوم التصرف الراغبين في العمل في القطاع الرقمي.وسجلت الدورة، التي نظمها مشروع تونس الذكية، أمس الخميس، بالقطب التكنولوجي بالغزالة، مشاركة 22 شركة كبرى تونسية وعالمية ناشطة بتونس في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتجديد.ومكن هذا الملتقى السنوي من اجراء 1000 مقابلة توظيف مع الباحثين عن عمل وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الأنشطة التي أقيمت على هامش هذا الصالون كحلقات التكوين والإعداد للحياة المهنية والتدريب على إجراء مقابلات التوظيف.يذكر ان هذه التظاهرة انتظمت بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مؤسسة تونس للتنمية والجمعية التونسية للاتصال والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.