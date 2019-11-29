قابس: رفض غلق مكتب الخطوط الجوية التونسية

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- في الوقت الذي تتركّز فيه الجهود على تفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وإعادة الخطوط الداخلية لهذا المطار الذي يتمّ حاليا صيانة مدرجه تفاجأ أهالي الجهة باعتزام شركة الخطوط التونسية غلق مكتبها بقابس .واعتبر عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي في الجهة ومن بينهم رئيس المكتب الجهوي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية " كونكت " الصادق ثابت ان هذا القرار لا ينسجم مع الثقل الاقتصادي الذي تمثّله هذه الجهة التي تتوفر على نسيج صناعي هام وتعدّ من الأقطاب الفلاحية الكبرى بالبلاد.ورأى ثابت ان هذا القرار لا ينسجم كذلك مع الأفاق الواعدة التي تتمتع بها جهة قابس وخاصة في مجال السياحة الاستشفائية حيث سجلت الحامة التي تزخر بموارد هامة من المياه المعدنية السخنة نوايا استثمار عديدة وجادة في هذا القطاع .وذكّر ثابت بالتطور الذي شهده قطاع وكالات الأسفار بولاية قابس حيث ارتفع عدد هذه الوكالات حاليا إلى 49 وكالة تتولى على مدار السنة تأمين عدد هام من الرحلات السياحية داخل البلاد وخارجها وخاصة منها رحلات الحج والعمرة.وشدّد ثابت على ضرورة المحافظة على مكتب قابس للخطوط الجوية التونسية مبينا ان المكتب الجهوي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية بقابس يرفض رفضا قاطعا غلق هذا المكتب ويدعو هذه الشركة الوطنية الى مراجعة قرارها.