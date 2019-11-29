كمال مرجان يؤكد على ضرورة الإسراع برقمنة الإدارة في عهد التغيرات الرقمية

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، كمال مرجان، اليوم الجمعة، ضرورة الإسراع برقمنة الإدارة في تونس في عهد التغيرات الرقمية لرفع تحديات تطوير الخدمات العمومية.وقال مرجان، في افتتاح ورشة عمل انتظمت بالعاصمة حول عرض نتائج "بارومتر" الخدمات العمومية على الخط، إن الأمر يتعلق بتحسين دور الادارة العمومية وضمان حق المواطن في خدمات إدارية ذات جودة حسب ما ينص عليه الدستور في فصله الخامس عشر ووفق مبدإ الحياد والمساواة وتواصل الخدمة الادارية .ولاحظ الوزير ايضا ان الادارة التونسية عملت على تطوير "بارومتر" لرصد النقائص الملاحظة في مختلف الخدمات الادارية الالكترونية المقدمة للمواطنين وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، مشددا على ان هذا "البارومتر" يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للحكومة الذكية والقائمة بالاساس على الشفافية ومكافحة الفساد.واعتبر مرجان في هذا السياق ان "رقمنة الادارة هي فرصة حقيقية للخمات العمومية لإعادة الثقة مع المستخدمين من خلال التقليص في فترات الانتظار وخفض الشكاوى المقدمة بشأن النقائص الادارية ".وأعلن في هذا السياق انه سيتم قريبا إرساء منصة وطنية للتبادل الرقمي للمعطيات سيتم فيها تجميع كل أنظمة المعطيات الوطنية اضافة الى اطلاق موقع "واب" موحد للخدمات الادارية على الخط بمساهمة الوزارات المعنية وسيسمح هذا الموقع عند اطلاقه وفتحه للعموم بسهولة الحصول بكل امان وسرعة على كل الوثائق الادارية.وشارك في ورشة العمل ممثلون عن البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني ومسديي خدمات في القطاع الخاص ساهموا في انجاز نتائج استبيانات هذا "البارومتر"، الذي شملت عينته 3224 مستخدما من المواطنين والشركات.وتم خلال هذا "البارومتر" التركيز على 10 خدمات ادارية على الخط موجهة للمواطنين و5 خدمات ادارية على الخط موجهة للشركات.