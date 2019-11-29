سيدي بوزيد : حالة من الاحتقان وغلق للطريق الوطنية عدد 3 على خلفية وفاة احد ابناء جلمة عمد الى حرق جسده

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - قام عدد من المحتجين من معتمدية جملة في ولاية سيدي بوزيد بغلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين قفصة وتونس إثر حرق أحد أبناء المنطقة جسده صباح اليوم الجمعة احتجاجا على الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها.
وأفاد ناظر المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد محسن زعفوري في تصريح لصحفية (وات) أن الشاب الذي عمد إلى حرق جسده بلغت نسبة حروقه 95 بالمائة وتمّ إسعافه وتوجيهه إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس الا انه توفي بمستشفى ابن الجزار بولاية القيروان.
وتشهد معتمدية جملة حالة من الاحتقان حيث حمّل المحتجون مسؤولية وضعيته الاجتماعية للسلط المحلية التي تعلم بوضعه وبظروفه الإجتماعية والمادية الصعبة ولم تتخّذ لفائدته الاجراءات اللازمة، حسب قولهم.
وأفاد ناظر المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد محسن زعفوري في تصريح لصحفية (وات) أن الشاب الذي عمد إلى حرق جسده بلغت نسبة حروقه 95 بالمائة وتمّ إسعافه وتوجيهه إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس الا انه توفي بمستشفى ابن الجزار بولاية القيروان.
وتشهد معتمدية جملة حالة من الاحتقان حيث حمّل المحتجون مسؤولية وضعيته الاجتماعية للسلط المحلية التي تعلم بوضعه وبظروفه الإجتماعية والمادية الصعبة ولم تتخّذ لفائدته الاجراءات اللازمة، حسب قولهم.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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