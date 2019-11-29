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مكتب البرلمان يدعو رؤساء الكتل لتعيين ممثليها في عضوية اللجان التشريعية واللجان الخاصة

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في أول اجتماع له عقده، اليوم الجمعة، دعوة رؤساء الكتل لتعيين ممثليها في عضوية اللجان التشريعية واللجان الخاصة، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب ، بداية من اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 إلى غاية يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019.

كما أقرّ المكتب، حسب بلاغ صادرعن البرلمان ، البقاء في حالة انعقاد لتعيين موعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.


ونظر المكتب في تنظيم أعمال المجلس للفترة المقبلة، وتداول في روزنامة أوّلية، مع تأكيد حرص المجلس على المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 في الأجل الدستوري.

  
  
     
  
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