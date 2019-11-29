الديوانة تحجز أكثر من ألفي حبّة دواء مخدّر بمعبر حزوة

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- تمكّن أعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي للديوانة بحزوة (على الحدود الغربية التونسية الجزائرية)، أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب لكميّة هامّة من الأدوية المخدّرة تمثلت في 2197 حبّة مخدرة.وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته الجمعة، ضبط هذه الكمية التي كانت مخفية داخل سيارة على متنها مسافرين جزائريين إثر خضوعهم لإجراءات المراقبة الديوانية قبل المغادرة إلى القطر الجزائري.وأشار، المصدر ذاته، إلى تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المشتبه بهم إلى المصالح الأمنية لمواصلة البحث والتتبّع.