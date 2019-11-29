الديوانة تحجز أكثر من ألفي حبّة دواء مخدّر بمعبر حزوة

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - تمكّن أعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي للديوانة بحزوة (على الحدود الغربية التونسية الجزائرية)، أمس الخميس، من إحباط عملية تهريب لكميّة هامّة من الأدوية المخدّرة تمثلت في 2197 حبّة مخدرة.
وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته الجمعة، ضبط هذه الكمية التي كانت مخفية داخل سيارة على متنها مسافرين جزائريين إثر خضوعهم لإجراءات المراقبة الديوانية قبل المغادرة إلى القطر الجزائري.
وأشار، المصدر ذاته، إلى تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المشتبه بهم إلى المصالح الأمنية لمواصلة البحث والتتبّع.
وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته الجمعة، ضبط هذه الكمية التي كانت مخفية داخل سيارة على متنها مسافرين جزائريين إثر خضوعهم لإجراءات المراقبة الديوانية قبل المغادرة إلى القطر الجزائري.
وأشار، المصدر ذاته، إلى تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المشتبه بهم إلى المصالح الأمنية لمواصلة البحث والتتبّع.
En continu
- 10:58 فلستونس
- Hier 20:29 تونس وتركيا وإعلام السيسي الغبي!
- Hier 19:42 رئيس الجمهوري يستقبل عددا من الصحفيين
دخول الشتاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:11
|05:40
|
22°
|21°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-14
|20°-13
|22°-13
|21°-13
|21°-14
Follow @babnet_Tunisie
(116 559) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(109 013) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 729) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 90 693) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 792) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 648) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 982) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 079) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 165) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 964) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 457) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 333) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 961) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 094) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 662) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 632) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 331) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 45 022) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 43 743) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 527) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: سامي الطاهري يهاجم عماد الدايمي: أنت اليوم نائب سابق ولم يعد لك أي صفة لتطلب وثائق من الاتحاد