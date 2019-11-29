Radio Babnet Tunisie On Air: Jingle - Khallik  

تتويج انس جابر بجائزة افضل رياضية عربية لسنة 2019

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - توجت لاعبة التنس التونسية المحترفة انس جابر أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن بلقب أفضل رياضية عربية لسنة 2019.
ومنحت مؤسسة "لندن العربية" التي تنظم سنويًا الاستفتاء الخاص بأفضل امرأة عربية في كل المجالات جائزتها هذا العام إلى البطلة التونسية أنس جابر.

وياتي اختيار جابر كأفضل امرأة عربية في مجال الرياضة على خلفية النتائج الإيجابية التي حققتها على امتداد هذا الموسم وبروزها اللافت في البطولات الدولية الكبرى ما مكنها من تحقق قفزة كبيرة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

واحتلت أنس جابر المركز 51 عالميًا في سبتمبر الماضي وهو أفضل ترتيب في مسيرة اللاعبة التونسية.

واشادت الجامعة التونسية لكرة المضرب بهذا التتويج وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك " بطلتنا الكبيرة وحاملة الراية التونسية أنس جابر تمَ تتويجها بجائزة أفضل رياضية عربية لسنة 2019" .. "هذا بالتاكيد تتويج للمرأة التونسية وللتنس التونسي.. نقدم جزيل الشكر للاطار الفني المشرف على أنس جابر وبشكل خاص المعد البدني كريم كمون على العمل الكبير الذي قام به مع بطلتنا".

  
  
     
  
cadre-802f709a64748006c407e7975310cbb5-2019-11-29 12:33:12






0 de 0 commentaires pour l'article 193526



En continu

دخول الشتاء

الجمعة 29 نوفمبر 2019 | 2 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:40
21°
 21° % 46 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1520°-1421°-1321°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   141,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575032942|193526 671|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires