تتويج انس جابر بجائزة افضل رياضية عربية لسنة 2019

Vendredi 29 Novembre 2019



وات

- توجت لاعبة التنس التونسية المحترفة انس جابر أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن بلقب أفضل رياضية عربية لسنة 2019.ومنحت مؤسسة "لندن العربية" التي تنظم سنويًا الاستفتاء الخاص بأفضل امرأة عربية في كل المجالات جائزتها هذا العام إلى البطلة التونسية أنس جابر.وياتي اختيار جابر كأفضل امرأة عربية في مجال الرياضة على خلفية النتائج الإيجابية التي حققتها على امتداد هذا الموسم وبروزها اللافت في البطولات الدولية الكبرى ما مكنها من تحقق قفزة كبيرة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.واحتلت أنس جابر المركز 51 عالميًا في سبتمبر الماضي وهو أفضل ترتيب في مسيرة اللاعبة التونسية.واشادت الجامعة التونسية لكرة المضرب بهذا التتويج وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك " بطلتنا الكبيرة وحاملة الراية التونسية أنس جابر تمَ تتويجها بجائزة أفضل رياضية عربية لسنة 2019" .. "هذا بالتاكيد تتويج للمرأة التونسية وللتنس التونسي.. نقدم جزيل الشكر للاطار الفني المشرف على أنس جابر وبشكل خاص المعد البدني كريم كمون على العمل الكبير الذي قام به مع بطلتنا".