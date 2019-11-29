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انخفاض عدد المشاريع الممولة لفائدة حاملي الشهائد العليا بنسبة 8.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية من سنة 2019

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - انخفض عدد المشاريع الممولة لفائدة حاملي الشهائد العليا بنسبة 8.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، وفق إحصائيات تحصلت عليها (وات) من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

وبلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2770 مشروعا مقابل 3020 مشروعا في نفس الفترة من العام الماضي واستفادت نحو 60 بالمائة من الإناث من برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى.
وعرفت المشاريع المدروسة استقرارا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 6306 مشروع مدروسا منها 3530 مشروعا أنجزتهن إناث بحسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.


  
  
     
  
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