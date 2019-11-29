انخفاض عدد المشاريع الممولة لفائدة حاملي الشهائد العليا بنسبة 8.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية من سنة 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
وات - انخفض عدد المشاريع الممولة لفائدة حاملي الشهائد العليا بنسبة 8.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، وفق إحصائيات تحصلت عليها (وات) من الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
وبلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2770 مشروعا مقابل 3020 مشروعا في نفس الفترة من العام الماضي واستفادت نحو 60 بالمائة من الإناث من برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى.
وعرفت المشاريع المدروسة استقرارا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 6306 مشروع مدروسا منها 3530 مشروعا أنجزتهن إناث بحسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وبلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري 2770 مشروعا مقابل 3020 مشروعا في نفس الفترة من العام الماضي واستفادت نحو 60 بالمائة من الإناث من برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى.
وعرفت المشاريع المدروسة استقرارا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 6306 مشروع مدروسا منها 3530 مشروعا أنجزتهن إناث بحسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
En continu
- 10:58 فلستونس
- Hier 20:29 تونس وتركيا وإعلام السيسي الغبي!
- Hier 19:42 رئيس الجمهوري يستقبل عددا من الصحفيين
دخول الشتاء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:45
|12:14
|07:11
|05:40
|
21°
|21°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|21°-15
|20°-14
|21°-13
|21°-13
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 541) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 997) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 721) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 90 672) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 765) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 622) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 56 968) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 075) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 153) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 963) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 448) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 324) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 959) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 092) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 661) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 631) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 326) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 45 017) الإعلامية عربية بن حمادي تنتقد زوج
( 43 740) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 516) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: بولبابه سالم: استقالة لعذاري تعكس غضبا متصاعدا داخل النهضة