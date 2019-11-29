لجنة المالية الوقتية تواصل التصويت على بعض فصول مشروع قانون المالية 2020

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - عقدت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020، جلسة كامل يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 امتدت إلى الساعة 9 ليلا، وذلك بحضور اطارات وزارة المالية واصلت خلالها نقاش فصول مشروع قانون المالية فصلا فصلا من الفصل 34 إلى الفصل 46.
وصادقت اللجنة على الفصول 34 و37 و39 و40 و42 و43 بأغلبية الحاضرين في صيغتها الاصلية .
كما صادقت على الفصول 36 و38 و41 في صيغة معدلة. ورفضت الفصول 44 و45 و46 بأغلبية الحاضرين. وأجلت النظر في الفصل 35.
هذا واستمعت اللجنة في إطار فرق عمل على التوالي الى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة الأطباء التونسيين.
وقدّمت المنظمتان قراءتها لمشروع قانون المالية لسنة 2020 وللوضع الاقتصادي ككل. كما ناقشتا مشاكل القطاعات التي تمثلها وقدمتا مقترحاتها للنهوض بهذه القطاعات ولتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وصادقت اللجنة على الفصول 34 و37 و39 و40 و42 و43 بأغلبية الحاضرين في صيغتها الاصلية .
كما صادقت على الفصول 36 و38 و41 في صيغة معدلة. ورفضت الفصول 44 و45 و46 بأغلبية الحاضرين. وأجلت النظر في الفصل 35.
هذا واستمعت اللجنة في إطار فرق عمل على التوالي الى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة الأطباء التونسيين.
وقدّمت المنظمتان قراءتها لمشروع قانون المالية لسنة 2020 وللوضع الاقتصادي ككل. كما ناقشتا مشاكل القطاعات التي تمثلها وقدمتا مقترحاتها للنهوض بهذه القطاعات ولتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
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Par:MedTunisie ( )
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