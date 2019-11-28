الزار يؤكد، عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، أن اتحاد الفلاحين غير معني باقتراح أسماء في الحكومة القادمة

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن الاتحاد كمنظمة وطنية غير معني باقتراح أسماء لتولي حقيبة وزارة الفلاحة أو غيرها من الوزارات في الحكومة المقبلة.
وأضاف الزار، في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس عقب اللقاء الذي جمعه في قصر الضيافة بقرطاج برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن الجملي طلب منه تقديم مقترحات أعضاء في الحكومة الجديدة، غير أنه أكد له أن المنظمة الفلاحية غير معنية بذلك.
وشدد الزار على أن ما يهم اتحاد الفلاحين فعليا هي البرامج والخيارات، قائلا إنه جدد التأكيد لرئيس الحكومة المكلف، على أن "لا يتم تعيين وزير الفلاحة بالترضيات السياسية أو المحاصصة الحزبية أمام ما عاناه القطاع ولا يزال". وتابع قوله " نحن نعتبر أن الفلاحة هي الحل وهذا ما يجب العمل عليه، والمفروض أن يعتمد برنامج الحكومة القادمة هذا الخيار"، معبرا عن رغبة اتحاد الفلاحين في المشاركة في هذا البرنامج من خلال خبرائه في المجال.
وأفاد بأن هذا اللقاء الثاني الذي كان بطلب من رئيس الحكومة المكلف، خصص للحديث أساسا عن لجنة الخبراء والبرامج وخاصة قانون المالية لسنة 2019 الذي "لم يتضمن شيئا يخص قطاع الفلاحة"، وفق قوله، مبينا أنه لم تتم دعوة الاتحاد للمشاركة في لجنة الخبراء.
وأشار الزار إلى أن رئيس الحكومة لم يتحدث عن أسماء لتولي حقائب وزارية، بل ينتظر من بعض الأطراف أن تبادر بمقترحاتها.
وأضاف الزار، في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس عقب اللقاء الذي جمعه في قصر الضيافة بقرطاج برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن الجملي طلب منه تقديم مقترحات أعضاء في الحكومة الجديدة، غير أنه أكد له أن المنظمة الفلاحية غير معنية بذلك.
وشدد الزار على أن ما يهم اتحاد الفلاحين فعليا هي البرامج والخيارات، قائلا إنه جدد التأكيد لرئيس الحكومة المكلف، على أن "لا يتم تعيين وزير الفلاحة بالترضيات السياسية أو المحاصصة الحزبية أمام ما عاناه القطاع ولا يزال". وتابع قوله " نحن نعتبر أن الفلاحة هي الحل وهذا ما يجب العمل عليه، والمفروض أن يعتمد برنامج الحكومة القادمة هذا الخيار"، معبرا عن رغبة اتحاد الفلاحين في المشاركة في هذا البرنامج من خلال خبرائه في المجال.
وأفاد بأن هذا اللقاء الثاني الذي كان بطلب من رئيس الحكومة المكلف، خصص للحديث أساسا عن لجنة الخبراء والبرامج وخاصة قانون المالية لسنة 2019 الذي "لم يتضمن شيئا يخص قطاع الفلاحة"، وفق قوله، مبينا أنه لم تتم دعوة الاتحاد للمشاركة في لجنة الخبراء.
وأشار الزار إلى أن رئيس الحكومة لم يتحدث عن أسماء لتولي حقائب وزارية، بل ينتظر من بعض الأطراف أن تبادر بمقترحاتها.
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Par:Amir1 ( )
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