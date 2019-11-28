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جلسة عامة غدا بمجلس نواب الشعب

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الجمعة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويتضمن جدول الأعمال وفق ما جاء على موقع المجلس على الانترنت ..

الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية.


/الإعلان عن تركيبة المكتب.

يذكر ان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد امس بمجلس نواب الشعب نظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس، فضلا عن الاطلاع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية.

وقد تم خلال الاجتماع توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى المكتب بين الكتل، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

  
  
     
  
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