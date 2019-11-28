عامر العريض: الجملي بصدد التفكير في هيكلة الحكومة ولن أكون وزيرا فيها

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - قال عامر لعريض، النائب والقيادي بحركة النهضة، إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بصدد التفكير في هيكلة الحكومة، موضحا أنه لن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة وسيبقى نائبا في مجلس نواب الشعب.
وبين لعريض، في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه اليوم الخميس برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن النقاش تمحور حول مشاكل قطاع الصناعة والطاقة باعتباره (العريض) كان رئيسا للجنة الطاقة والصناعة خلال المدتين البرلمانيتين السابقتين ولاحظ ان الجملي استمع إلى مشاكل هذا القطاع الذي يشكو عجزا واشكاليات تتعلق بالهيكلة الى جانب سبل تشجيعه .
كما التقى رئيس الحكومة المكلف، النائب السابق عن كتلة الائتلاف الوطني، سهيل العلويني، الذي قال انه تطرق مع الجملي اليوم مشاكل قطاع الصحة وانقطاع الأدوية والاشكاليات التي تعيشها المستشفيات، من خلال ما خبره من عمله في لجنة الصحة بالبرلمان والتي كان رئيسها لمدة ثلاث سنوات خلال الدولرة النيابية السابقة.
ولاحظ العلويني أن مسألة مشاركته أو مشاركة حزبه في الحكومة من عدمه، أمر يعود إلى حزبه ، مؤكدا أنه لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة تشكيل الحكومة المقبلة واقتصر الموضوع على التطرق إلى مشاكل قطاع الصحة.
وبين لعريض، في تصريح صحفي إثر لقاء جمعه اليوم الخميس برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أن النقاش تمحور حول مشاكل قطاع الصناعة والطاقة باعتباره (العريض) كان رئيسا للجنة الطاقة والصناعة خلال المدتين البرلمانيتين السابقتين ولاحظ ان الجملي استمع إلى مشاكل هذا القطاع الذي يشكو عجزا واشكاليات تتعلق بالهيكلة الى جانب سبل تشجيعه .
كما التقى رئيس الحكومة المكلف، النائب السابق عن كتلة الائتلاف الوطني، سهيل العلويني، الذي قال انه تطرق مع الجملي اليوم مشاكل قطاع الصحة وانقطاع الأدوية والاشكاليات التي تعيشها المستشفيات، من خلال ما خبره من عمله في لجنة الصحة بالبرلمان والتي كان رئيسها لمدة ثلاث سنوات خلال الدولرة النيابية السابقة.
ولاحظ العلويني أن مسألة مشاركته أو مشاركة حزبه في الحكومة من عدمه، أمر يعود إلى حزبه ، مؤكدا أنه لم يتم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة تشكيل الحكومة المقبلة واقتصر الموضوع على التطرق إلى مشاكل قطاع الصحة.
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