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سمير الطيب: تراجع إنتاج القوارص بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - تراجع الإنتاج الوطني من القوارص خلال الموسم الحالي 2020/2019، بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، ليبلغ حوالي 366 الف طن مقابل 440 الف، وفق ما كشف عنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الخميس.

وأوضح الطيب خلال ندوة صحفية انعقدت، الخميس بالوزارة، أنّ انخفاض الانتاج يعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم نموّ القوارص بما تسبّب في سقوط الثمرة.


في المقابل، أكّد الوزير تحسّن جودة البرتقال المالطي، الذي يعدّ أكثر أنواع القوارص التي يقع تصديرها، ملاحظا بقوله "صادراتنا من القوارص في الموسم الماضي تأثّرت سلبا بسبب صغر حجم ثمرة البرتقال المالطي إلّا أنّ هذا الموسم شهد تحسنا ملحوظا على مستوى جودة المنتوج".

وقال الطيب من جهة أخرى، أنّه بموجب المنشور المشترك لوزراء الداخلية والمالية والفلاحة واملاك الدولة والشؤون العقارية، الذي تم توجيهه الى الولاة، سيتم تخصيص 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية لاحداث وحدات تعاضدية للانتاج الفلاحي في عدد من الجهات الداخلية على غرار سليانة والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان والكاف وباجة والقصرين وقبلي.

  
  
     
  
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