النجم الساحلي: الحاق الثنائي وجدي كشريدة وانيس سلتو بالقائمة الافريقية

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - أفاد فريق النجم الرياضي الساحلي انه قام بالحاق الثنائي وجدي كشريدة وأنيس سلتو بالقائمة الإفريقية ليصبحا مؤهلان رسميا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نسختها الحالية.
وفي بلاغ مختصر على صفحته الرسمية على فايسبوك قال النجم " قرر الاطار الفني الحاق الثنائي وجدي كشريده وانيس سلتو بالقائمة الافريقية".
ويشار الى ان النجم الساحلي يواجه مساء غد الجمعة (س20) بملعب رادس بالعاصمة فريق الاهلي المصري لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم .
وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي .
ويتاهل الاول والثاني في اعقاب منافسات المجموعة الثانية الى الدور ربع النهائي لامجد الكؤوس القارية .
وفي بلاغ مختصر على صفحته الرسمية على فايسبوك قال النجم " قرر الاطار الفني الحاق الثنائي وجدي كشريده وانيس سلتو بالقائمة الافريقية".
ويشار الى ان النجم الساحلي يواجه مساء غد الجمعة (س20) بملعب رادس بالعاصمة فريق الاهلي المصري لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم .
وتضم المجموعة الثانية ايضا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي .
ويتاهل الاول والثاني في اعقاب منافسات المجموعة الثانية الى الدور ربع النهائي لامجد الكؤوس القارية .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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