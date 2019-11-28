توقف نشاط مناولة الحاويات بميناء رادس ابتداء من السبت 30 نوفمبر 2019 بغاية تركيز منظومة الاستغلال الآلي للتصرّف

Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- "تتوقف جميع العمليّات المتعلّقة بمناولة الحاويات شحنا وتفريغا وتسليما وتسلّما في ميناء رادس بداية من الساعة السابعة من صباح السبت 30 نوفمبر 2019" على أن يستأنف شحن وتفريغ سفن نقل الحاويات ابتداء من السابعة من صباح الاثنين 2 ديسمبر 2019 وتسليم وتسلم الحاويات بالميناء من السابعة من صباح الثلاثاء 3 ديسمبر 2019"، ذلك ما تقدّم به بلاغ مشترك بين الشركة التونسيّة للشحن والترصيف وعن ديوان البحريّة التجاريّة والموانىء، الخميس.يذكر ان توقف نشاط ميناء رادس يأتي تبعا لدخول منظومة الاستغلال الآلي للتصرّف في الحاويات والمجرورات (TOS) حيز الاستغلال يومي السبت 30 نوفمبر والاحد 1 ديسمبر 2019.كما يشار الى ان استغلال هذا النظام سيتم بشكل تدريجي وقد تطلب تمويلات بقيمة 10،5 مليون دينار ومن شأنه الاسهام في زيادة مردودية ميناء رادس ومضاعفة قدرته على التخزين وتطوير آداء عمليات الشحن والتفريغ والتقليص من كلفة التخزين علما وأن المشروع انطلق منذ سنة 2010 .وأفاد المصدر ذاته، بالنسبة لحركة المجرورات، "تواصل العمل بصفة عاديّة بالنسبة لسفن المجرورات يومي السبت 30 نوفمبر والأحد 1 ديسمبر 2019 توريدا وتصديرا" الى جانب "تحويل سفن المجرورات (عددها 2) التابعة للشركة التونسية للملاحة إلى ميناء حلق الوادي يوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 لمواصلة شحن المجرورات عند التصدير".كما "يتوقف جزئيا خروج ودخول المجرورات الى الميناء بداية من الساعة الثانية من بعد زوال يوم الاثنين 2 ديسمبر إلى غاية الساعة السابعة من صباح الثلاثاء 3 ديسمبر 2019".ودعا البلاغ جميع الناقلين إلى عدم شحن الحاويات على متن السفن الناقلة للمجرورات والتي ترسو بميناء رادس خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 30 نوفمبر 2019 إلى غاية الإثنين 2 ديسمبر 2019.كما دعا ناقلي البضائع التوجّه إلى الشباك الموحد انطلاقا من الاثنين 2 ديسمبر 2019 لاستلام إذن بالدّخول للاستظهار به يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019.واكد انه يتعين "على جميع الناقلين ابراز الرقم المنجمي فوق سطح كل شاحنة".وأكدت كل من الشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحريّة التجاريّة والموانىء استئناف كامل عمليّات شحن وتفريغ الحاويات والمجرورات من جميع السفن وايداعها ورفعها من ميناء رادس بالنسق العادي ابتداء من الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 على الساعة السابعة صباحا.