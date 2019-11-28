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تصنيف الفيفا- المنتخب التونسي في المرتبة 27 عالميا والثانية افريقيا

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - ارتقى المنتخب التونسي لكرة القدم مرتبتين في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس ليصبح في المركز 27 عالميا والثاني قاريا برصيد 1506 نقاط.

وحافظ المنتخب السنيغالي من جهته على الصدارة قاريا (1555ن) فيما ارتقى المنتخب النيجيري الثالث قاريا اربعة مراكز ليكون في المركز 31 عالميا متقدما على المنتخب الجزائري (35 عالميا) والمنتخب المغربي (43 عالميا).


ولم يطرا اي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في القمة متقدما على كل من فرنسا والبرازيل وانقلترا والاوروغواي.


  
  
     
  
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