العاب طوكيو 2020 - تصفيات كرة السلة - الملحق - تونس تلاقي البرازيل يوم 23 جوان ثم كرواتيا يوم 25 جوان 2020

Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- يلاقي المنتخب التونسي لكرة السلة نظيره البرازيلي يوم 23 جوان المقبل في اطار منافسات الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقررة بمدينة سبليت الكرواتية ضمن المجموعة الثانية .ويتبارى المنتخب الوطني يوم 25 جوان مع نظيره الكرواتي في مباراته الثانية.ويذكر ان منافسات الملحق ستجرى ضمن 12 مجموعة بمشاركة 24 منتخبا موزعة على اربع مدن ( بلغراد الصربية وكوناس اللتوانية وفيكتوريا الكندية وسبليت الكرواتية) .وتستضيف كل مدينة تصفيات مجموعتين من 23 إلى 28 جوان القادم.ويلعب الثنائي الفائز عن كل مجموعة دورا نهائيا يتأهل على اثره الفائز بالدورة إلى الأولمبياد.ويخوض المنتخب الوطني لكرة السلة الملحق المؤهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 صمن دورة مدينة سبليت الكرواتية ضمن المجموعة الثانية صحبة منتخبي كرواتيا والبرازيل علما ان المجموعة الاولى تضم المانيا وروسيا والمكسيك.23 جوان 2020 : تونس - البرازيل25 جوان 2020 : كرواتيا - تونس