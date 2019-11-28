Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- تعطلت اليوم الخميس الدروس بالمدرسة الاعدادية ومعهد ابن عرفة بالسوق الجديد على خلفية اعلان النقابات الاساسية للتعليم الثانوي والقيمين والقيمين العامين وموظفي التربية دخولهم في اضراب مفتوح بسبب عدم توفر الحماية الامنية للمؤسسات التربوية بالجهة.واشارت النقابات المذكورة في بيان لها صدر امس الاربعاء الى تعمد احد الاشخاص اقتحام المعهد الثانوي ابن عرفة والاعتداء بالعنف على عون الحراسة ثم التعري بالكامل في ساحة العلم والتلفظ بعبارات غير اخلاقية مما تسبب في حالة من الهلع والذعر في صفوف التلاميذ وتعطيل الدروس.وذكرت انه رغم الاتصال بمركز الحرس القريب من المعهد الا ان الاعوان تاخروا اكثر من ساعة حيث غادر المقتحم المعهد من تلقاء نفسه.ونددت النقابات في بيانها بطريقة التعامل الامني مع الحادثة واعتبرته "عاملا مشجعا على تكرار مثل هذه الاعتداءات" واعلنت تمسكها بالاضراب الى حين ايجاد حل لحماية المؤسسات التربوية والتلاميذ والاطار التربوي بالجهة.