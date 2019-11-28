توزيع الحصص والمسؤوليات صلب البرلمان

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بعد ظهر يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019 بقصر باردو، على اجتماع رؤساء الكتل المخصص للنظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس.
واطلع الاجتماع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية كالآتي:
- كتلة حركة النهضة : تضمّ 54 عضوا، ويترأسها النائب نور الدين البحيري.
- الكتلة الديمقراطية : تضمّ 41 عضوا، ويترأسها النائب غازي الشواشي.
كتلة حزب قلب تونس : تضمّ 38 عضوا، ويترأسها النائب حاتم المليكي.
كتلة ائتلاف الكرامة: تضمّ 21 عضوا، ويترأسها النائب سيف الدين مخلوف.
كتلة الحزب الدستوري الحر: تضمّ 17 عضوا، وتترأسها النائب عبير موسي.
كتلة الاصلاح الوطني: تضمّ 15 عضوا، ويترأسها النائب حسونة الناصفي.
كتلة تحيا تونس : تضمّ 14 عضوا، ويترأسها النائب مصطفى بن أحمد.
كتلة المستقبل : تضمّ 9 أعضاء، ويترأسها النائب عدنان ابراهيم.
وتم توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى مكتب المجلس بين الكتل حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كالآتي:
- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : كتلة ائتلاف الكرامة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: كتلة الحزب الدستوري الحر.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: كتلة الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال: كتلة الاصلاح الوطني.
- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: كتلة حزب تحيا تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: كتلة حزب قلب تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: كتلة حزب قلب تونس.
واطلع الاجتماع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية كالآتي:
- كتلة حركة النهضة : تضمّ 54 عضوا، ويترأسها النائب نور الدين البحيري.
- الكتلة الديمقراطية : تضمّ 41 عضوا، ويترأسها النائب غازي الشواشي.
كتلة حزب قلب تونس : تضمّ 38 عضوا، ويترأسها النائب حاتم المليكي.
كتلة ائتلاف الكرامة: تضمّ 21 عضوا، ويترأسها النائب سيف الدين مخلوف.
كتلة الحزب الدستوري الحر: تضمّ 17 عضوا، وتترأسها النائب عبير موسي.
كتلة الاصلاح الوطني: تضمّ 15 عضوا، ويترأسها النائب حسونة الناصفي.
كتلة تحيا تونس : تضمّ 14 عضوا، ويترأسها النائب مصطفى بن أحمد.
كتلة المستقبل : تضمّ 9 أعضاء، ويترأسها النائب عدنان ابراهيم.
وتم توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى مكتب المجلس بين الكتل حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كالآتي:
- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : كتلة ائتلاف الكرامة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: كتلة الحزب الدستوري الحر.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: كتلة الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال: كتلة الاصلاح الوطني.
- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: كتلة حزب تحيا تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: كتلة حزب قلب تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: كتلة حزب قلب تونس.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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