توزيع الحصص والمسؤوليات صلب البرلمان

Jeudi 28 Novembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس البرلمان، راشد الغنوشي بعد ظهر يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019 بقصر باردو، على اجتماع رؤساء الكتل المخصص للنظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس.- كتلة حركة النهضة : تضمّ 54 عضوا، ويترأسها النائب نور الدين البحيري.- الكتلة الديمقراطية : تضمّ 41 عضوا، ويترأسها النائب غازي الشواشي.كتلة حزب قلب تونس : تضمّ 38 عضوا، ويترأسها النائب حاتم المليكي.كتلة ائتلاف الكرامة: تضمّ 21 عضوا، ويترأسها النائب سيف الدين مخلوف.كتلة الحزب الدستوري الحر: تضمّ 17 عضوا، وتترأسها النائب عبير موسي.كتلة الاصلاح الوطني: تضمّ 15 عضوا، ويترأسها النائب حسونة الناصفي.كتلة تحيا تونس : تضمّ 14 عضوا، ويترأسها النائب مصطفى بن أحمد.كتلة المستقبل : تضمّ 9 أعضاء، ويترأسها النائب عدنان ابراهيم.- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: حركة النهضة.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : كتلة ائتلاف الكرامة.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: كتلة الحزب الدستوري الحر.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: كتلة الكتلة الديمقراطية.- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : كتلة حركة النهضة.- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: الكتلة الديمقراطية.- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال: كتلة الاصلاح الوطني.- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: كتلة حزب تحيا تونس.- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: كتلة حزب قلب تونس.- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: كتلة حزب قلب تونس.