قفصة: معالجة 16 حالة إنقطاع مبكّر عن التعليم من ضمن 107 حالات مسجّلة في الجهة خلال العام الدراسي 2018 / 2019

Mercredi 27 Novembre 2019



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- لم تتوفّق المصالح الجهوية المعنية بملفّ الانقطاع المبكّر عن التعليم بولاية قفصة في العام الدّارسي 2018 / 2019 سوى في معالجة 16 حالة من بين المنقطعين مبكّرا عن الدّراسة والذين بلغ عددهم 107 تلميذا وتلميذة أغلبهم في مرحلة التعليم الاساسي وينتمون للوسط الحضري .والانقطاع المبكّر عن الدراسة ينسحب على الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة والذين يشملهم قانون إجبارية التعليم لكنّهم لم يلتحقوا بالمؤسسات التربوية.ولئن أقرّ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بقفصة فتحي غرسّلي بضعف عدد الحالات التي نجحت خلايا مرافقة التلميذ في معالجتها بإعادة التلاميذ المنقطعين إلى مقاعد الدراسة ضمن برنامج العمل الاجتماعي في الوسط المدرسي، فقد اعتبر أن عدّة معوقات وصعوبات حالت دون أن تطال عمليّات التعهد بحالات الانقطاع المبكّر عن التعليم أكبر عدد ممكن من المنقطعين.ويأتي في مقدّمة هذه الصعوبات حسب هذا المسؤول البطء في الاعلام أو الاشعار بحالات الانقطاع المبكّر عن الدراسة بالاضافة إلى إشكالية عدم التنصيص الكامل والواضح في الاشعار عن الاسماء الثلاثية للتلاميذ المنقطعين وعن عناوين إقاماتهم وهو ما لا يساعد الاخصّائيين الاجتماعيين أو النفسانيين على التعهّد في الإبّان ومعالجة وضعيات التلاميذ المنقطعين مبكّرا عن الدراسة.وتنحصر الاسباب الرئيسية " لتفاقم ظاهرة الانقطاع المبكّر عن الدّراسة " بجهة قفصة حسب ذات المصدر في إشكاليات مادّية تلاقيها عائلة المنقطع عن الدراسة وفي أسباب نفسية وبيداغوجية خاصّة بالتلميذ المنقطع الذي يعاني من ضعف القدرات ومن عزوف عن الدراسة .ويعتبر أيضا التفكّك الاسري من الاسباب التي تؤدّي إلى ظهور حالات الانقطاع المبكّر عن الدراسة .ولفت المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية إلى أنّه وفي سعي من المصالح الجهوية المعنية بملفّ المنقطعين مبكّرا وغير الملتحقين بمقاعد الدراسة فقد تمّ تفعيل اللجنة الجهوية للاحاطة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة باعتبار أن هذه اللجنة تعتبر حاليا من أهمّ الاليات الموضوعة لمتابعة حالات الانقطاع والتدخل الحيني لمعالجتها، مؤكّدا كذلك على الاهمية التي يكتسيها الجانب النحسيسي والتوعوي في الحدّ من هذه الظاهرة بالاضافة إلى الجانب التكويني للاطارات والاعوان الذين يتابعون هذا الملفّ وضرورة إنتداب أخصائيين إجتماعين للعمل صلب المندوبية الجهوية للتربية في الجهة.من جهة أخرى وحسب معطيات من المندوبية الجهوية للتربية بقفصة فقد بلغ عدد الاشعارات عن حالات الانقطاع المبكّر عن التعليم منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2019 / 2020 في شهر سبتمبر الماضي وإلى الان نحو 154 حالة منها 140 حالة انقطاع في التعليم الاساسي و 14 حالة في التعليم الثانوي.