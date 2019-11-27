سليانة : العثور على أشلاء جثة كهل بين منطقتي ''الاخوات'' و ''الكريب محطة''

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- عثرت مساء اليوم الأربعاء وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني في قعفور من ولاية سليانة على أشلاء جثّة كهل متناثرة في أماكن متفرّقة بين منطقة "الاخوات" التابعة لمعتمدية قعفور ومنطقة "الكريب محطّة" التابعة لمعتمدية سيدي بورويس حسب ما صرّح به مصدر من الحرس الوطني لمراسلة ( وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر أن عملية التمشيط جاءت إثر إفادة تقدم بها راعي أغنام ظهر اليوم الاربعاء الى وحدات الحرس الوطني بالمنطقة المذكرة مفادها عثوره على ساق ىدمية بالقرب من سكة القطار في منطقة "الكريب محطة" عندما كان يرعى أغنامه، مشيرا إلى أن الابحاث لا تزال جارية لمعرفة أسباب الوفاة.يذكر أنه تمّ التعرّف على الضحية وهو قيّم عام بأحد المعاهد الثانوية في مدينة من الضاحية الجنوبية للعاصمة وفق تأكيد ذات المصدر الامني.