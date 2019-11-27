القصرين: تقدم أشغال مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف 'ب' بسبيطلة بنسبة 90 بالمائة

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، التي إنطلقت سنة 2016، قرابة 90 بالمائة، على أن تستكمل في أواسط سنة 2020، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.وذكر الشعباني، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن المشروع شهد تأخرا في الإنجاز نظرا لعدم تسلم المقاول المشرف عليه لمستحقاته المالية سنة 2018 وتباطؤه في العمل بعد حصوله عليها، مشيرا الى أن المشروع شهد منذ برمجته سنة 2012 ، تعطلا في الإنجاز لإشكاليات عقارية كانت قائمة بين أملاك الدولة وديوان الأراضي الدولية حول أرض المشروع .وأبرز، أن الكلفة الجملية المحينة لهذا المشروع، تقدر بـ50 مليون دينار ويمتد على مساحة 6 هكتارات توجد بالمدخل الغربي لمدينة سبيطلة، 8 آلاف متر مربع منها مغطاة، ملاحظا انه تم إختياره إثر مناظرة وطنيّة تعلقت بتصميم هذا المرفق الصحي مع مراعاة خصوصية بلدية سبيطلة الأثرية والسياحية.وفيما يتعلق بطاقة إستيعابه ومكوناته، بيّن ذات المصدر، أنها تقدر بـ104 أسِرّة، وهو يتكون من قسم للجراحة العامة وقسم لطب النساء والتوليد وقسم لطب الأطفال وآخر للطب العام و3 قاعات عمليات ووحدة تعقيم وقاعة لما بعد العمليات ووحدة إنعاش، وصيدلية وقاعة إنتظار ومطبخ ومغسلة وإدارة ووحدات صحية،إضافة إلى مستشفى نهاري وقسم لجهاز المفراس وآخر للكشف عن أمراض القولون ومهبط للطائرات العمودية ومآوى للسيارات ومساحات خضراء.وأكد المدير الجهوي للصحة، أن هذا المرفق الصحي سيساهم بشكل هام في تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي الوحيد بولاية القصرين وفي تقريب الخدمات الصحية من مختلف متساكني معتمدية سبيطلة والمناطق المجاورة لها.