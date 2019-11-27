حزب العمال.. ''ما نشاهده اليوم من مسرحيات بعنوان التشاورحول تركيبة الحكومة وبرنامجها ما هو إلا ذر للرماد في العيون''

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - اعتبر حزب العمال "إن ما نشاهده اليوم من مسرحيات بعنوان "التشاور" حول تركيبة الحكومة وبرنامجها ما هو إلا ذر للرماد في العيون لأن الخيارات جاهزة ومبرمجة من المؤسسات المالية الدولية ولن يتجاوز دور الحكومة المقبلة تنفيذ تلك الخيارات المعادية للشعب.
" واضاف حزب العمال في بيانه الختامي لاجتماع لجنته المركزية المنعقدة مؤخرا، ان كل المؤشّرات تدلّ على أن الأزمة ستستفحل وأوضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية ستزداد سوء بسبب الاحتكام لما قال انه "نفس السياسات القديمة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية مافيوزية ونهابة مرتبطة بالقوى الاستعمارية والأجنبية".
واشارالبيان الى ما اعتبره "هيمنة حركة النهضة على البرلمان، معزَّزة بقوى محافظة وفاشية وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي، وما نجم عن ذلك من تصعيد أحد رموز الظلامية والفتنة لرئاسته في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة المتحكم فيها، تركيبة واختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من حركة النهضة وحلفائها المقربين، إنما هو تأكيد لماعبرعنه الحزب سابقا لما حف بالانتخابات الأخيرة من انتهاكات وتجاوزات خطيرة ".
واضاف ان ما يزيد الوضع خطورة هو ما تضمره القوى المهيمنة على البرلمان وفي القادم من الأيام على الحكومة من عداء للحريات ولحقوق النساء والعمل النقابي والمثقفين والمبدعين وما يحرّكها من نوازع انتقامية تجاه القوى الديمقراطية والتقدمية .
واشار الحزب انه تقدّم في العملية التقييمية لأسباب هزيمته الانتخابية ويدعو في هذا الاطار مناضليه وأنصاره إلى "القطع مع التردد والانكماش أو التأثر بحملات الخصوم والأعداء الدعائية، وإلى المساهمة النشيطة في استنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية والانخراط في نضالاتها وتحركاتها داعيا القوى "التقدمية والثورية إلى تطوير علاقات التشاور والتعاون والنضال في أفق إبداع الأشكال والآليات التي توحّد المجهودات المشتركة" وفق ما ورد في نص البيان .
" واضاف حزب العمال في بيانه الختامي لاجتماع لجنته المركزية المنعقدة مؤخرا، ان كل المؤشّرات تدلّ على أن الأزمة ستستفحل وأوضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية ستزداد سوء بسبب الاحتكام لما قال انه "نفس السياسات القديمة التي لا تخدم سوى مصالح أقليات محلية مافيوزية ونهابة مرتبطة بالقوى الاستعمارية والأجنبية".
واشارالبيان الى ما اعتبره "هيمنة حركة النهضة على البرلمان، معزَّزة بقوى محافظة وفاشية وأخرى مرتبطة بلوبيات الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي، وما نجم عن ذلك من تصعيد أحد رموز الظلامية والفتنة لرئاسته في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة المتحكم فيها، تركيبة واختيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية، من حركة النهضة وحلفائها المقربين، إنما هو تأكيد لماعبرعنه الحزب سابقا لما حف بالانتخابات الأخيرة من انتهاكات وتجاوزات خطيرة ".
واضاف ان ما يزيد الوضع خطورة هو ما تضمره القوى المهيمنة على البرلمان وفي القادم من الأيام على الحكومة من عداء للحريات ولحقوق النساء والعمل النقابي والمثقفين والمبدعين وما يحرّكها من نوازع انتقامية تجاه القوى الديمقراطية والتقدمية .
واشار الحزب انه تقدّم في العملية التقييمية لأسباب هزيمته الانتخابية ويدعو في هذا الاطار مناضليه وأنصاره إلى "القطع مع التردد والانكماش أو التأثر بحملات الخصوم والأعداء الدعائية، وإلى المساهمة النشيطة في استنهاض الحركة الاجتماعية والشعبية والانخراط في نضالاتها وتحركاتها داعيا القوى "التقدمية والثورية إلى تطوير علاقات التشاور والتعاون والنضال في أفق إبداع الأشكال والآليات التي توحّد المجهودات المشتركة" وفق ما ورد في نص البيان .
2 de 2 commentaires pour l'article 193411
En continu
- 14:01 نحن الزارعون وهم يحصدون
- 08:47 توري نعري...
- 08:06 مهمّة عسيرة
- Hier 23:02 الطبوبي يحسم أمره: سنعرّيـــــــــــــــهم
- Hier 21:01 بومبيو يدعو مصر لاحترام حرية الصحافة
- Hier 16:58 دولة الفساد، باقية و تتمدد..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:46
|12:14
|07:09
|05:38
|
22°
|22°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|22°-15
|21°-13
|22°-12
|20°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
(116 216) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 828) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 615) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 86 978) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 325) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 543) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 959) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 427) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 211) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 986) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 086) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 914) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 300) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 183) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 902) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 237) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 041) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 601) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 587) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 257) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:legitme (Tunisia )
Sur: حزب العمال.. ''ما نشاهده اليوم من مسرحيات بعنوان التشاورحول تركيبة الحكومة وبرنامجها ما هو إلا ذر للرماد في العيون''