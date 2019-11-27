اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية توقعان مذكرة تفاهم

Mercredi 27 Novembre 2019



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- وقع مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا والبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية مذكرة تفاهم، مؤخرا، بهدف الارتقاء بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة للبلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا)، وفق ماجاء في بيان اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.كما يهدف الاتفاق بين الطرفين إلى إقامة إطار للتعاون التقني بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يتمثل ترسيخه الاستراتيجي في النهوض بالتكامل الإقليمي في المغرب العربي .وتتركز المحاور الإستراتيجية لـتدخّل كل من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، على دعم التكامل الاقتصادي والمالي للفضاء المغاربي، من خلال تطوير المبادلات والاستثمارات البينية المغاربية واستغلال إمكانات النمو المتاح في اطار التكامل.واعتبرت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا، ليليا هاشم نعاس، في هذا السياق، ان من شأن الاتفاق "تسهيل التبادل بين الطرفين للبيانات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والجوانب المالية والاجتماعية وإنجاز الدراسات القطاعية وتشخيص اقتصاديات بلدان اتحاد المغرب العربي.كما من شأنه العمل على تطوير تبادل الخبرات والمهارات من أجل تحليل أكثر تفصيلاً للوضع الاقتصادي والاسواق ضمن بلدان اتحاد المغرب العربي".وأوضح مدير عام البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، نور الدين زكري، بخصوص الإنجازات المرجوة من هذا التعاون، "انه يتماشى مع استراتيجية البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية للتعاون المؤسسي والشراكة المعززة مع المنظمات المالية الدولية الرئيسية ومؤسسات التنمية الإقليمية، في مجال التكامل الإقليمي في المغرب العربي".وتتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التي تأسست عام 1958، في النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، ودعم تسريع التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي للقارة وفقً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وتسهيل التكامل الإقليمي والتعاون الدولي من أجل تنمية القارة.ويعمل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي تأسس عام 2015 ، على دعم التكامل الاقتصادي والمالي لمنطقة المغرب العربي وبشكل خاص على تطوير التبادلات والاستثمارات البينية المغاربية، الى جانب دعم المشاريع ذات الاهتمام المشترك في البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وتشجيع حركة رأس المال في جميع أنحاء المنطقة المغاربية.