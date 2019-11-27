توزر: اشغال مشروع التطهير بمدينة حزوة توشك على الانتهاء

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- تشهد بلدية حزوة من ولاية توزر تنفيذ مجموعة من المشاريع أبرزها مشروع تطهير المدينة الذي أوشكت أشغاله على الانتهاء، ويتم ربط المدينة بشبكة التطهير لأول مرة من خلال ربط نحو 850 مسكنا ومد حوالي 18 كلم من قنوات التطهير، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية عطية سعيد.وأشار سعيد الى أن مدينة حزوة تفتقر لهذه الخدمة التى كانت مقتصرة على ربط وسط المدينة بشبكة أنجزت سابقا عن طريق المجلس الجهوي، واوضح أنه الى جانب ربط أغلب الاحياء بشبكة التطهير يتم انجاز محطة للتطهير في المدينة ينتظر أن تنطلق استغلالها خلال العام المقبل في انتظار ربطها بالتيار الكهربائي، حيث يتم تشغيلها حاليا بصفة وقتية باستعمال البنزين.واضاف ان مرافق قطاعي الشباب والرياضة تعززت بدورها من خلال تعشيب الملعب البلدي بحزوة ويتم حاليا تسييجه ليتم استغلاله نهائيا مفتتح السنة المقبلة، هذا الى جانب شروع البلدية في تعبيد عدد من الطرقات وسط المدينة وداخل الاحياء.