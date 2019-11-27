توجه للترفيع في جرايات المنتفعين بحوداث الشغل بحسب تطور مستوى الأجور

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- سيتم قريبا ولأول مرة تعديل جرايات المنتفعين بحوداث الشغل بناء على تطور مستوى الأجور وذلك بأثر رجعي بداية من غرة ماي 2018، وفق ما كشفه المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.وقال في تصريح خاص بـ(وات) انه منذ صدور قانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية "لم يقع مراجعة جرايات المنتفعين بحوداث الشغل بالتوازي مع الترفيع في قيمة الأجر الأدنى (السميغ)".وأكد المدوري أنه من المنتظر صدور أمر حكومي في الأيام القليلة المقبلة قصد تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أثناء مدة الدفع اعتبارا لتطور مستوى الأجور وذلك بأثر رجعي بداية من غرة ماي 2018 وسجلت حوادث الشغل تراجعا طفيفا سنة 2018 بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ 35.800 حادثا، بينما تراجع عدد الحوادث القاتلة بـ28.3 بالمائة مقارنة بسنة 2017 بحسب وثيقة إحصائيات نشرها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتحصلت (وات) على نسخة منها.وبلغ العدد الجملي لحوادث الشغل القاتلة العام الماضي 109 حادثا قاتلا واحتل قطاع البناء والأشغال العامة المرتبة الأولى في عدد حوادث الشغل القاتلة بنسبة 28 بالمائة، وفق الصندوق الوطني للتأمين على المرض.