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السفير المصري بتونس: دخول جماهير الأهلي إلى ملعب رادس بجواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الاياب

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - قال نبيل حبشي سفير مصر بتونس إنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي المقررة ليوم ٍ الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة مساء في اطار الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حسب موقع نادي الاهلي المصري على الانترنات.

وأضاف حسب نفس المصدر إن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة بملعب رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء الاياب في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.


وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل مثالي لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مباراته مع النجم الساحلي.
وكان نبيل حبشي السفير المصري في تونس اجتمع مساء امس مع مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الاهلي الى تونس.

  
  
     
  
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